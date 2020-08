... el Carnaval de Mazatlán 2021 está cerca de no realizarse

Medidas polémicas. Si la fiesta del carnaval internacional de Mazatlán 2021 no está asegurada, tampoco lo está la celebración de las fiestas patrias, advirtió ayer el presidente municipal de Mazatlán, el morenista Luis Guillermo Benítez Torres. Dijo que ambas celebraciones, las cuales dejan al sector turístico y restaurantero de la ciudad la derrama de millones de pesos, podrían cancelarse si los niveles de contagios y muertes provocadas por la pandemia de COVID-19 no disminuyen. No obstante, admitió que los preparativos para el carnaval no se pueden suspender, pues se requiere de meses de trabajo para llevar a cabo la fiesta. Esto mantiene en la incertidumbre a los diferentes sectores del municipio porteño, quienes no saben cómo prepararse ante el criterio indefinido del Gobierno municipal, ya que la oferta de servicios para ambas fiestas requieren también inversiones y promociones.

Decisión tomada. Donde ya se tomó una decisión definitiva sobre la organización de eventos es en Escuinapa. Allá el ayuntamiento que preside el también morenista Emmett Soto Grave ya determinó que las fiestas de mes de septiembre, que incluyen el aniversario de municipio, están canceladas. La oficialía mayor de ese ayuntamiento advierte que no se autorizarán eventos que representen un riesgo para la salud pública de los ciudadanos.

Sector beneficiado. El sector transportista de Mazatlán resultó el más beneficiado con el programa de financiamiento emprendido el gobierno estatal que encabeza el también mazatleco, Quirino Ordaz Coppel. El mandatario estatal entregó ayer en la capital del estado, 100 taxis a las organizaciones de ese tipo de transporte de la entidad. De estos, 31 fueron recibidos por el Sindicato de Taxis Verdes y 28 por el sindicato de los taxis rojos. Con ello se pretende modernizar la flotilla de servicio, para mejorar, principalmente la imagen turística de Mazatlán y elevar la calidad de atención que reciben los mzatlecos. El resto de las unidades se repartió entre varias organizaciones de otros municipio. La inversión total es de 5 millones de pesos.

Respaldo. La Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado respaldó al diputado local por Morena Marco Antonio Zazueta Zazueta como presidente de la Comisión de Fiscalización. En la reunión de la Jucopo del lunes se sometió a consideración la propuesta del priista Sergio Jacobo Gutiérrez de destituir a Zazueta Zazueta por estar en contra de su actuación al frente de dicha comisión, pero fue rechazada por los legisladores de Morena, del PAN, del PAS y del PRD; y el único que lo apoyó fue el PT. De acuerdo con Graciela Domínguez Nava, presidenta de Jucopo, no es responsabilidad de los representantes de Morena que la solicitud de remover a Marco Zazueta no haya prosperado, como lo ha señalado el priista, de quien reiteró que insiste con su afán y obsesión de señalar que Morena actúa de mala forma, cuando hay temas más relevantes que abordar en la agenda pública.

Extraordinario. La Diputación Permanente convocó ayer a periodo extraordinario de sesiones, programado a iniciar este viernes, y durará el tiempo que sea necesario para desahogar primeras lecturas de diversos dictámenes y demás asuntos que se pudieran agregar. Entre los puntos programados destaca la reforma de la ley orgánica de la Administración pública, Ley de Gobierno Municipal, Ley Orgánica del Poder Judicial, ley orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, ley orgánica de la Fiscalía General y ley orgánica de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Este dictamen también contempla la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y de Participación Ciudadana, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Púbica, Ley del Sistema Anticorrupción, Ley de Seguridad Pública y ley orgánica del Congreso del Estado.