10 consejos para una buena alimentación durante la contingencia por covid-19

Bienvenidos a Nutrirte, un espacio en el cual les estaré compartiendo consejos e información relacionada con nutrición, salud y bienestar.

Hace ya más de un año desde que llegó la pandemia a México, hace más de un año en que nuestra rutina y nuestras actividades diarias cambiaron por completo. En este tiempo todos hemos tenido que adaptarnos a las nuevas normalidades: usar cubrebocas en lugares públicos, no ir a lugares concurridos, evitar estar en contacto con grandes grupos de personas, incluyendo en ocasiones a nuestra misma familia, usar gel antibaterial cada vez que nos subimos al carro o que entramos a nuestra casa. Y qué podemos decir sobre el trabajo y la escuela en casa. Las fallas del internet y la falta de dispositivos para poder conectarte a tu clase o enviar un trabajo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La pandemia ha afectado en gran medida nuestra salud física y también nuestra salud mental, por eso hoy te propongo una serie de ideas con las cuales podrás mejorar tus hábitos alimenticios durante el confinamiento.

Si bien es cierto no existe una dieta o régimen alimenticio que evite o disminuya el riesgo de contraer covid-19; sin embargo, uno de los factores de riesgo es padecer alguna enfermedad crónica no transmisible como lo es la obesidad, hipertensión o diabetes y que estos no estén controlados.

Por esta razón es importante mantener una alimentación balanceada y un estilo de vida saludable que evite la ganancia de peso y ayude a fortalecer nuestro sistema inmune.

Te comparto 10 consejos nutricionales que podrán ayudarte a tener una alimentación saludable y también una vida activa durante el confinamiento:

Haz una agenda donde lleves control de un horario de actividades físicas y de horas de comida en casa.

Evita la ingesta de alimentos con alta densidad calórica como pasteles y bebidas azucaradas.

Evita comer por ansiedad u ocio.

No consumas suplementos sin la recomendación de un especialista.

Hidrátate constantemente.

Prefiere productos lácteos bajos en grasa.

Elige el consumo de cereales integrales.

Consume al menos 2 porciones de frutas y 3 de verduras a diario.

Las frutas y las verduras deben de ser variadas, de preferencia de colores naranja, amarillo y rojo, ya que son ricas en vitamina A, C y antioxidantes.

No sigas dietas restrictivas que podrían debilitar su sistema inmunológico.

Es importante recordar que, aunque ya estamos en etapa de vacunación, no podemos bajar la guardia, hay que seguirnos cuidando y atender a las recomendaciones de los profesionales de la salud.

Nos leeremos la próxima semana.

Síguenos en