10 tips para curar el planeta

Este año el lema de la campaña del Día Mundial del Medio Ambiente organizada por la ONU es #UnaSolaTierra y que razón tienen al usarlo, si solo tenemos una, no hay más, nos la estamos acabando y no hay más.

Sé que al leer esto, muchos inmediatamente pensarán o culparán a las empresas, al gobierno, entre otras cosas, pero la realidad es que para elegir el camino de la sostenibilidad en todos los aspectos de la vida, debemos tener opciones disponibles, asequibles y atractivas, para así tomar mejores decisiones diarias, lamentablemente no son tantas las opciones disponibles, al menos en mi ciudad las opciones son bastante limitadas, esto me ha despertado ganas de crear opciones para mí y para quienes me rodean, opciones que quiero compartirte, pasitos simples que marcan la diferencia, acciones fáciles para cuidar nuestro planeta, ideas que te ayudarán a cambiar el chip, o por lo menos a hacerlo más consciente.

Aquí te dejo mis 10 tips para iniciar una vida sostenible.

1. Lee sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

2. Intenta comer menos carne, sino sabes cómo empezar, puedes unirte al movimiento lunes sin carne, te dejo unas cuentas maravillosas de instagram que te darán ideas magníficas de comidas sin carne: @alcachofffa y @masbydenise

3. La industria textil y el fast fashion son altamente contaminantes, así que te recomiendo comprar ropa de segunda mano.

4. Lleva tu termo a todos lados, así disminuirás tu consumo de envases desechables.

5. Compra productos a granel, lleva tus frascos reutilizables y bolsas ecológicas.

6. Compra productos locales, el impacto ecológico es un poquito menor.

7. Crea un huerto en casa, si no sabes cómo, no hay de qué preocuparse, aquí te dejo cuentas de instagram que te ayudarán a lograrlo: @cultivatips, @suelosemilla, @manosdetierraoficial, @eledenau, @elisa.hortaliza.

8. Usa el medio ambiente como tema de conversación, ya sea con tu familia, con tus amigos, con tus estudiantes, entre otros, esto encenderá una mechita en cada persona con quien platiques, así podrás despertar el interés en este tema con más personas.

9. Únete a asociaciones, ONG, activistas, apóyalos y difunde su causa.

10. Ahora que todos vivimos inmersos en la internet, sigue cuentas que te inspiren y te den ideas para ser un poquito más sustentable, aquí te dejo algunas cuentas de instagram: @noseaswaste, @ecolana, @marcelarecicladora, @ceroplastico, @lagranjadelborrego

Debemos pasar de dañar el planeta a curarlo. Sé que estos tips no son la solución completa, pero sí un inicio para los que aún no han empezado a cuidar el planeta.