12 uvas de reflexión para la 4T (2)

audima

Ante lo que se anuncia irreversible se hace imperante visibilizar opciones, no renunciar a crear posibilidades, confirmar datos, compararlos y, a pesar de que el panorama parezca desolador, no caer en determinismo alguno. Con esa intención añado seis de las doce ideas, que más que deseos, considero emergencias. En mi columna anterior enlisto las primeras seis. Merecemos apuntalar una ruta distinta. No desistamos en recordarle a López Obrador y a quienes integran su gobierno, que si una política irreversible atenta contra las libertades, los derechos humanos y el desarrollo, el autoritarismo encuentra tierra fértil. Para que ese no sea nuestro destino:

7. Menos refinerías y más energías limpias. A tres años de López Obrador en la presidencia, la apuesta es más por fuentes de energía sucias y caras que por la energía limpia y barata. Las energías solar y eólica registran los precios más bajos de generación eléctrica por megawatt-hora, mientras que la electricidad producida en centrales con tecnología que utiliza carbón, combustóleo y gas natural enfrentan precios más elevados.

8. Feminismo como bandera de inclusión y derrota del conservadurismo. López Obrador ha insinuado que el movimiento feminista se ha convertido en un movimiento opositor a su administración. Su discurso siempre desprecia el conservadurismo, pese a que en muchas de sus decisiones lo encarna. La violencia contra las mujeres no ha cesado. Datos de la Secretaría de Seguridad Pública muestran que, en los primeros cinco meses de 2021, los feminicidios se han incrementado 7.1% y 30% las violaciones con respecto al mismo periodo de 2020. La justicia deja sin reparar 90% de los feminicidios. Entre enero y mayo han sido asesinadas 423 mujeres en el país, que cuenta con una de las tasas de feminicidios más altas del continente: 10 mujeres asesinadas al día.

9. Priorizar a la infancia, no ignorarla. México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil a escala mundial, de acuerdo con Aldeas Infantiles SOS. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reportó que cada año 5.4 millones de menores en el país son víctimas de abuso sexual y en 60 por ciento de los casos el agresor es una persona cercana a la familia como padres, padrastros, tíos y vecinos. La Oficina de la Defensa de los Derechos de la Infancia A.C. reportó que el abuso sexual en las escuelas revela la operación de crimen organizado, el presidente lo supo y no ha dado instrucciones para que se investigue y se castigue a los responsables.

10. Libertad de prensa, menos ataques a periodistas. En el primer semestre de este año, Artículo 19 ha documentado 362 agresiones contra periodistas y medios de comunicación en México que lleva documentados la organización civil Artículo 19 en el primer semestre de 2021. Cada 12 horas, se agrede a un periodista o a un medio.

11. Más recursos para la gente de a pie, menos para los militares. Las fuerzas armadas concentraron en 2021, 29,772 millones de pesos, sin embargo, para el próximo año se perfilan 54,288 millones, lo que representa un incremento de 85%. También la Operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos tendrá un incremento. Sus recursos pasarán de 27,961 millones a 29,803 millones de pesos.

Leer más: Gobierno de AMLO propone erradicar el embarazo infantil y asesinato de menores en 2024

12. Libertad para instituciones de educación superior. Más ciencia en la política, menos política en la ciencia. Esta es una de las consignas que ha abanderado la defensa del CIDE ante la imposición de su director por Elena Álvarez Buylla y el despido de cuatro profesores. No han cesado los ataques a la Academia y las universidades desde la Fiscalía General de la República.