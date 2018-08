126 mexicanos han sido bigleaguers

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “Mi esposa y yo mantenemos el equilibrio… Ella es feliz y yo estoy casado”… Dick Secades.-** La pregunta de la semana…: Este año han muerto 65 que jugaron en Grandes Ligas, ¿cuántos y cuáles nativos de Latinoamérica?La respuesta…: Hasta ahora, tres: Rudy Arias, cubano, murió en Miami, su último juego fue en 1964; Marcos Carvajal, venezolano, en Ciudad Bolívar, último juego, en 2007; y Julio Navarro, puertorriqueño, en Orlando, último juego, en 1970.Eugenio el de Bolívar.- En Grandes Ligas, por muy mal que vaya un equipo, siempre tiene algo que celebrar. Como los Rojos ahora, abandonados, por allá por el último lugar de la División Central, 57-75, a 21 juegos de los líderes de San Luis, 75-58, pero con el venezolano de Puerto Ordaz, Eugenio Suárez, a un jonrón de los 30. Solo tres terceras bases de ese equipo han sacado 30 cuadrangulares en una temporada, Tany Pérez, 39 en 1970 y 37 en 1967; Todd Frazier, 35 en 2015; y Deron Johnson, 32 en 1965. Eugenio, además, es el único en la Liga Nacional en estos momentos, con la combinación de 29 jonrones, 93 impulsadas y 293 de promedio al bate.El otro jefe rojo.- El nuevo mánager de los Rojos, Jim Riggleman, de 65 años, quien sustituye a Bryan Price, ha dirigido a Padres, Cachorros, Marineros y Nationals. Su récord, 715-884El número 126 nativo de México.- Luis Urías (Padres) es el bigleaguer mexicano número 126. El primero fue Baldomero “Melo” Almada, con Medias Rojas en 1933. En la lista, suministrada por Major League Baseball, no aparecen Adrián ni Édgar González, porque nacieron en Estados Unidos. Con los Padres han jugado 24 nacidos en México, con Dodgers 19 y con Piratas 19.Dueto del último inning.- El mexicano Roberto Osuna y el venezolano Héctor Rondón (Astros), integran un interesante dueto de cerradores. Cualquiera de los dos solo podría ocuparse de esas labores en este equipo y en cualquier otro. “Somos afortunados en esta organización”, dijo ayer el mánager A. J. Hinch: “podemos utilizar siempre un buen brazo descansado para cerrar”... Y esa puede ser la diferencia en la postemporada. Osuna tiene 11 salvados, con efectividad de 2.59; Rondón 14, 2.22Speack spanish, please.- Los Astros presentan conferencias de prensa en castellano. La de anteayer, con Héctor Rondón y el dominicano Framber Valdez. Un buen detalle para con la comunidad hispana de Texas.“Una mujer liberada es la que tiene buen sexo antes del matrimonio y un buen trabajo después”… Nancy Reagan.-NOTA.- Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota” si entras en internet a “el deporte vuelve a unirnos”.Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.