19 de septiembre

Un nuevo sismo cimbró ayer la Ciudad de México, dejando muertos y cuantiosos daños materiales justo al cumplirse 32 años de haberse registrado uno igual de terrorífico.Pero el ocurrido ahora, de 7.1 grados, no solo dejó ese saldo en la capital de la República, sino también en el Estado de México, Guerrero, Morelos y Puebla.Todavía los mexicanos no salían del asombro por el temblor de 8.2 grados ocurrido en Oaxaca, Chiapas y Tabasco el pasado 7 de septiembre, cuando se registró este nuevo igual de letal.Edificios derrumbados, casas dañadas, explosiones y pánico fueron las escenas desgarradoras que inundaron de inmediato el colectivo nacional.No cabe duda de que los sinaloenses tendrán que hacer un esfuerzo adicional para mostrar su solidaridad con sus hermanos en desgracia, como lo hicieron con los de Oaxaca y los de Baja California Sur, estos azotados por la tormenta Lidia.Hoy por ellos, porque en el futuro los sinaloenses no están exentos de fenómenos naturales, ya sea de este tipo de sismos, tormentas o huracanes.De hecho, solo se regresaría lo mucho que se ha recibido de los otros estados porque en el pasado Sinaloa ha estado en emergencia. Así, se está más que obligado a no escatimar el apoyo. Hoy toca reconstruir, levantar este país, hacer menos pesada la carga a los que perdieron todo.