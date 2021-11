Se sabe que en literatura los autores suelen utilizar un alias o seudónimo para cuidar su identidad, por estilo propio o por intereses personales. Un ejemplo de ello es George Orwell (1903-1950) cuyo nombre real es Eric Blair; un eminente escritor que es reconocido principalmente por sus obras de ficción distópicas: Rebelión en la Granja (1945) y 1984 (1948).

Su última novela fue 1984, en donde presenta una sociedad regida bajo un estado totalitario de gobierno vigilado por el “Gran Hermano”. Conocemos a Winston Smith, un londinense de 39 años que trabaja en el ministerio de la verdad, recolectando y verificando información o documentos, siendo parte del Partido. Su función es reescribir lo que sucede día a día, modifica textos y los adapta. En un día de trabajo, en el comedor, su rutina es interrumpida por los Dos Minutos de Odio, propaganda donde aparece en las telepantallas Emmanuel Goldstein, un conspirador, “enemigo del pueblo” que dista de las ideologías del Partido Único, de manera tal, todos los presentes se molestan cuando se transmite en los monitores.

En vista de que su entorno está minuciosamente planificado, W. Smith comienza a cuestionarse su realidad; comenzará a escribir un diario un “4 de abril de 1984” para guardar sus recuerdos, actividad que pondrá en riesgo su vida ya que a los ciudadanos tienen bastantes restricciones; son vigilados a través de telepantallas por la Policía del Pensamiento en sus hogares, calles, trabajo, parques, edificios. Más adelante conocerá a Julia, una chica que trabaja en el Departamento de Ficción con quien se topa esporádicamente en su día a día y ambos podrían integrarse a La Hermandad, aquellos que van en contra de las posturas del Partido Único. Todo está controlado por el sistema gubernamental, dividido en cuatro estratos; Ministerio de la Verdad, funge con el control de los medios de comunicación, cubre noticias, espectáculos, educación y bellas artes; Ministerio de la Paz, se encarga de los asuntos relativos a la guerra; Ministerio del Amor, es la ley y el orden y finalmente el Ministerio de la Abundancia, sector económico que se encarga de la distribución de las riquezas.

Si bien es cierto Orwell presenta con su prosa ornamental y fluida, a manera de advertencia una sátira sobre lo que puede suceder en un estado totalitario y dictatorial ya que en desde su contexto le tocó vivir los inicios de ese tipo de postura política a inicios del siglo XX. También presenta ideas sobre control de la realidad con el “doblepiensa”, que es la creencia en dos ideas contradictorias a la vez: la libertad intelectual y los derechos humanos.

Finalmente, la novela propone el pensar y reflexionar sobre qué es la realidad ya que a veces vagamos sin saber el porqué de las cosas, así ejercer el pensamiento crítico y no quedarse a primera instancia con lo que se nos presenta, ver que no siempre son polarizaciones, no todo es blanco y negro, hay diferentes contrastes y, a partir de ahí surge el conocimiento.