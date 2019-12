2019, el año más violento. No funcionaron los abrazos. Tampoco el advertir a los delincuentes que serían acusados con su mamá o sus abuelitas. Los datos duros del mismo gobierno del presidente Andrés Más López Obrador dan cuenta del fracaso en materia de seguridad. El secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad reconoció el incremento en la violencia en este 2019. El Inegi adelantó que cerrarían con 37 a 38 mil muertes violentas este 2019. El experto en seguridad, Alejandro Hope, coincidió y señaló que la violencia en este 2019 rebasaría por mucho la registrada en el 2018. Las organizaciones civiles como Causa en Común y la de Impunidad Cero, en sus respectivos informes reafirmaron que el 2019 sería el año más violento de la última década. Y tuvieron razón. María Elena Morera, de Causa en Común, afirmó que este 2019 resultó el año más inseguro de los últimos tiempos. Mientras que Impunidad Cero señaló que por cada 10 homicidios, apenas en uno se logra castigar al presunto responsable. Causa en Común fue más a fondo. Desde diciembre del 2018 que arrancó el gobierno de López Obrador a octubre de 2019 se registraron 32 mil 565 homicidios. Un 3 por ciento más que el 2018. Hubo 933 femicidios, 17 por ciento más que en el 2018. Mil 565 secuestros, que aumentó en un 13 por ciento, y actos de extorsión fueron 7 mil 915, que representó un 35 por ciento más que el 2018. Las cifras no mienten. Y los hechos del “jueves negro” en Culiacán exhibieron no sólo la incapacidad del gobierno de López Obrador en materia de seguridad. Los exhibieron como mentirosos y blandengues ante los criminales que imponen su ley en el país. Y el pronóstico es que este delicado problema de inseguridad siga.

Se molestó. A propósito de violencia, el secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Jesús Flores Segura, se molestó cuando se le entrevistó sobre cómo habrá de pagar el Ayuntamiento el viaje de todos sus “invitados” a realizarse a España. En lugar de responder, en un tono intimidatorio buscó presionar a la periodista exigiéndole que le informara quién le había entregado una copia del comunicado interno donde se invitaba a los regidores y funcionarios municipales. Esta es la clase de funcionarios municipales que tiene el alcalde Luis Guillermo Benítez. Y aun así niegan ser represores de periodistas y de algunos medios de comunicación.

Nuevo delegado. El vicealmirante Gerardo García Wong fue nombrado como nuevo delegado regional de Migración en Mazatlán. De acuerdo con informes proporcionados por gente ligada a esa dependencia, el militar podría poner fin a una serie de irregularidades que se han detectado en Migración. La Delegación se encontraba sin delegado desde hace casi un año, cuando dejó el cargo José Antonio Hayashi Ayala. Y es que el supuesto nombramiento que se le había dado a Ramón Lucas Lizárraga se “cayó” de última hora. Habrá que esperar que el nuevo nombramiento se oficialice.

Se va el 2019 y llega el 2020. Hoy termina un año. Aún con sus dificultades se podría decir que en términos generales, lo concluimos bien. Un gobierno federal que queda mucho a deber. Un Gobierno estatal que frenó sus inversiones en obras como consecuencia de que los recursos de la Federación no llegaron completos. A pesar de los escándalos de los diputados de Morena y de los alcaldes, el estado sigue adelante. ¡Feliz año!