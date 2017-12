220 POLIS PA’ TODO CULICHI SON INSUFICIENTES, DICE CHUY VALDÉS

Quien anda agobiado con brindar más seguridad es el alcalde Chuy Valdés, quien tiene solo 220 elementos de seguridad y dice que son insuficientes para tener presencia en toda la ciudad.. Los alcaldes de Rosario, Manuel Antonio Pineda, y el de Escuinapa, Hugo Enrique Moreno, por fin van a tener un respiro con las deudas, luego de que el gobierno estatal les diera cinco millonsotes para que dejen cero deudas en su primer gobierno y así no tengan pretextos.El que anda pidiendo prestado para ir a España es el presi Chenel Valenzuela, para estar presente en la exposición de su vida que se plasmó en una tesis, porque asegura que no acompleta para el pasaje.La raza de Las Flores, en Los Mochis, anda encanijada con el servicio de recolección de basura. Dice que hay vagos que usan las esquinas de la primaria Remberto Gil Pérez como chiquero. Piden al dire de Obras y Servicios Públicos, Josué Sánchez, que se ponga las pilas pa’ arreglar la bronca.El que no es parejo es el dire de la Vía Pública en Guasave, Roberto Navarro, pues busca un predio para colocar ahí a todos los vendedores ambulantes, ya que en estas fechas bloquean las banquetas con su mercancía. Pero no se da tinte de que el comercio formal hace lo mismo en diciembre.