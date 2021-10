24 de octubre. Ciclo B

Lectura del santo evangelio según san Marcos 10,46-52:

En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, el ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino, pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Muchos lo regañaban para que se callara. Pero él gritaba más: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llamadlo.» Llamaron al ciego, diciéndole: «Ánimo, levántate, que te llama». Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: «¿Qué quieres que haga por ti?» El ciego le contestó: «Maestro, que pueda ver». Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha curado». Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor.

La curación del ciego dramatiza el poder de la fe ciega en Jesús: un gentío de videntes acompaña a Jesús y se opone a la petición del ciego; este, mendigo por necesidad, no permite que pase de largo quien puede ayudarle; no tiene muchas luces, pero su ceguera le lleva a Jesús. Y se atreve a pedir lo imposible: la visión. El ciego es el único que ve en Jesús su oportunidad única; y, cuando recupere la vista, no tendrá más remedio que seguirle: dar su vida a quien la ha llenado de luz. Confiar en Jesús, aunque parezca que se nos aleja, afrontando incluso la oposición de quien le acompaña, puede ser el camino de nuestra fe y el inicio de su seguimiento. Lo decisivo es que nuestra ceguera no sea obstáculo para buscar en Jesús la luz que nos falta; lo que los demás piensen o digan no importa a quien lo que importa es recuperar la visión de las cosas que da el seguimiento.

En efecto, Jesús salía de Jericó sin advertir la presencia de un mendigo ciego a la vera del camino que, de no haber sido por sus gritos, nadie habría reparado en él y él, seguramente, hubiera muerto ciego, pidiendo limosna a la salida de su ciudad. Si recobró la vista y siguió a Jesús, si vio de nuevo la luz y dejó para siempre la mendicidad, si abandonó la vera del camino para hacer camino con Jesús, fue porque se atrevió a pedirle a voces su curación. A quien pasaba sus días rogando limosna no le tenía que resultar penoso el pedir una vez más; el ciego mendigaba ayuda de todo aquél que se le aproximara. Pero el día en que se enteró que era Jesús quien pasaba a su lado, dejó de pedir limosna y se atrevió a pedir un milagro; no se avergonzó de nada, expuso su necesidad a gritos, llegan a molestar a cuantos acompañan al Maestro; no le importó llamar la atención ni sufrir recriminaciones, no quiso perder la oportunidad y continuó gritando hasta que Jesús le atendió.

Nuestra vida de oración merecerá las atenciones de Jesús hasta tanto le hayamos gritado la necesidad que de él, y de su poder, tenemos; no temamos perderle el respeto: aunque le gritemos a Dios, si lo hacemos para que nos atienda, si le gritamos cuando le necesitamos ganaremos su confianza y obtendremos lo que le pedimos con tanta fe. Es lo que hizo el ciego y fue alabado ¡y curado! Por Jesús. ¡A disfrutar la presencia de Dios en la Misa y en familia!