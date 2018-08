292 mil 100 muertos de EUA en la Segunda Guerra

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “Si quieres que un hombre te oiga, te haga caso y vaya donde tú quieres, súbete a un taxi”… La Pimpi.-Hoy es día del correo. Ojo…: ¡¡Por favor!! no puedo contestar a quienes no dicen desde dónde escriben!! Lo siento mucho.José A. Jáquez M., de Tijuana, pregunta…: “¿Cuántas veces ha ocurrido lo que acabo de ver? Sergio Romo relevó en el octavo inning y después lo mandaron a jugar en tercera base, para que lanzara Jonny Venters. Pero Romo fue llamado a lanzar nuevamente y se acreditó su salvado 12”.Amigo Pepe…: Eso ha ocurrido muchas veces, aun cuando no últimamente por la alta calidad de todos los relevistas.Carlos Nieves, de Caracas, pregunta…: “¿Cuántos peloteros murieron en la Segunda Guerra Mundial, y ellos iban voluntarios?”Amigo Chalo...: El servicio militar era obligatorio, pero hubo bigleaguers, como Bob Feller, que se presentaron voluntarios, igual que muchos de otras profesiones. Estados Unidos envió a la Segunda Guerra a 14 millones 900 mil hombres y mujeres, de los cuales murieron 292 mil 100, más 571 mil 822 que resultaron heridos. De Grandes Ligas murieron dos: Elmer Gedeon, outfielder de los Senadores de Washington, y Harry O’Neill, catcher de los Atléticos de Philadelphia. Gedeon porque el avión que piloteaba, un B-26, fue derribado el 20 de abril de 1944, cuando bombardeaban el norte de Francia. O’Neill, de los marines, murió el 16 de mayo de 1945, cinco meses antes del final de guerra, destrozado por metrallas en la batalla de Iwo Jima, Japón, la cual se prolongó desde el 19 de febrero hasta el 26 de marzo.César Félix, de Tijuana, pregunta…: “¿Cuáles libros de beisbol sugiere que todos los periodistas deban leer?Amigo Ceso…: The father of baseball, Cinco mil años de beisbol, The biographical encyclopedia y Total ball clubs.Marco A. Bandrés F., de Caracas, pregunta y opina…: “¿Valió la pena tanto esfuerzo y tanta publicidad de los Dodgers por los servicios del tercera base de los Orioles? De ser cierto tanta maravilla, los Yankees hubiesen llegado hasta el final compitiendo. Manny Machado es buen pelotero, pero no uno fuera de serie”.Amigo Mar…: El esfuerzo fue de los Arrogantes Dodgers, pero ellos no tuvieron que ver con las publicaciones de las noticias del caso. Fue un asunto periodístico. Y los scouts de ellos, que conocen bien su trabajo, creen que hicieron un buen negocio.Pedro Quimbiulco, de Caracas, pregunta…: “¿Es cierto que a Ferguson Jenkins se le comprobó usó esteroides, y sin embargo lo exaltaron al Hall de la Fama?Amigo Pequim…: Cierto. No solo usó, sino traficó, y por eso lo enjuiciaron en su país nativo, Canadá, durante su carrera como lanzador de Grandes Ligas.ATENCIÓN.- Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota”, si entras en internet por “el deporte vuelve a unirnos”…Gracias a la vida, que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.