5 momentos de muerte y vida, para vivir feliz

Nacemos solos, vivimos solos, morimos solos. Todo lo que está en medio es un regalo. Yul Brynner.

Reflexionar acerca la muerte para sentir la vida y destruir los miedos para darle propósito a nuestros días.

1.- La muerte una realidad

Cuando llego a mi esta reflexión trate de negar un poco que la muerte si es real pero no lo vi tan viable en ese momento, pero cuando mis maestros me cuestionaron; No pude más que aceptar la veracidad y la posibilidad que ocurra el hoy. Solo estas preguntas me hicieron como despertar y tomar conciencia de esto.

1.- ¿Es posible que mi cuerpo resista el transcurso del tiempo?

Mi respuesta fue no podrá resistir más de 100 años sin deterioro. Es más 80 años y mi cuerpo está deteriorado.

2.- ¿La muerte es evitable? La muerte no puede ser evitada todos vamos a morir en algún momento y al final de cuentas creo que tal vez sí dejó un legado una idea algo que pueda perdurar en el espíritu colectivo o que pueda ser digno de ser recordado tal vez la muerte ideológica puede sobrevivir a la física sin embargo esto significa que no es evitable hasta ahora

3.- ¿La muerte siempre llega en el hoy? La muerte llega siempre en el hoy no llega en el ayer o en el mañana siempre es en el día de hoy y la posibilidad siempre es muy posible que suceda en cualquier día de hoy así que esta pregunta la respuesta es sí

Entonces si ésta es una verdad y la muerte es inevitable lleguen el hoy y es muy probable porque, aunque tenga juventud, aunque esté sano un accidente me puede quitar la vida en este momento entonces es probable y hay que ser conscientes de que es cierto y es una verdad que no puede ser negada

2.- La vida es el sendero hacia la muerte.

¿Quizá la muerte llegue hoy? Aunque parece medio dramático la vida en sí te lleva a la última meta final al examen final qué es la muerte y qué es ese camino donde vivimos experiencias donde vivimos aprendizajes y evoluciones que nos van transformando y nos van dejando cicatrices a veces cuando no tenemos un buen aprendizaje cuando llegue este examen final sufrimos y sentimos ese dolor de no haber hecho las cosas que queríamos hacer así que si Tomo conciencia tal vez esta vez puede transformar y aprender y tener este aprendizaje de nuevo para tratar de vivir y darle más sentido a mi vida y a este día que es este momento este instante en el cual estoy escribiendo.

Mente para encontrar algo más allá una transformación y una evolución propia que me ayude a ir un poco mejor a ese examen final disfrutando cada día y cada momento.

3.- Prepararse para el examen final

Entonces sí me preparo como para un examen pues tengo que estudiar tengo que aprender tengo que generar mis hipótesis planear organizar ejecutar y al final pues tendré mi examen sí he hecho las cosas bien sí he tratado de transformarme tal vez en ese momento pueda llegar a ese examen lo mejor preparado y con una energía diferente de aprobarlo y de sentirme a gusto de independientemente del resultado estar en paz con mis decisiones con mis acciones y con todo lo que he tratado de hacer en este instante y entonces el final tal vez podrá ser aprobatorio.

4.-Que quieres y para que estas en esta vida.

Al reflexionar sobre esta pregunta y al meditar sobre la muerte me da ganas de vivir me da ganas que mi vida tenga sino un sentido el buscar la evolución y transformación la paz y el desarrollo personal que he tratado de hacer con sus altibajos, pero buscando siempre la evolución la transformación y el ser mejor conmigo mismo y con ese sentido de vivir este día al máximo.

5.- Los hábitos y la reflexión final.

Tuvo otro significado porque el saber que existe esa realidad transforma los miedos pequeños por los miedos grandes y les da una dimensión justa con la cual yo puedo comprar lo que quiero hacer de mi vida con mi examen final y mi transformación personal para mí está claro el generar hábitos que me ayuden a estar conscientes de esta realidad y que me motiven a mi transformación personal para cada día ser mejor superando me siempre y transformando mi espíritu.

