5 reflexiones de la vida en las metas

Quiero compartirte una reflexión acerca de lo siguiente: dicen que lo importante no es la meta sino el camino y pensando en eso me pongo a reflexionar acerca de una meta puede ser.

Las metas en la vida

Por ejemplo, comprar un carro, comprar una casa, viajar y concluir el fin de semana, pero también puede ser a una meta un poco más intensa como tener familia, construir o construir un legado.

Las metas vs el camino

En lo particular mi vida ha estado casi siempre encaminado por las metas y objetivos porque cuando nos enfocamos en la meta sentimos que avanzamos y que nos transformamos sin embargo muchas veces no he llegado a conseguirlas y otras veces, aunque lo he logrado me ha frustrado porque surgen nuevos desafíos o simplemente no era lo que esperaba.

Esos momentos me han llevado a dos puntos: Felicidad y Sufrimiento. Entonces entendiendo en vida diaria estas reflexiones he encontrado otra forma de ver estas ideas y es el camino medio.

La frase: Lo importante es el camino y no el resultado cada vez tiene más sentido en mi si habláramos de la vida y de lo que deseamos en esta vida encuentro que hay dos cosas que todos buscamos dejar de sufrir y ser felices; Cuando empiezo a entender esta reflexión y tomó conciencia cada vez me siento más en paz y en felicidad con mi proceso

El dejar de sufrir todas las perturbaciones mentales que te lleva obsesionarte en las metas y los objetivos para llegar algo más allá que tiene que ver con disfrutar y construir tu camino.

La importancia de construir nuestro camino

Una frase que me gusto y que leí hace unos meses, con la cual la he convertido en casi un mantra, un rezo o una declaración diaria: “Lo importante no es tocar la guitarra, lo importante es convertirse en músico” Entonces entrando en este punto y en esta frase me pongo a pensar. ¿Qué es lo que me hace feliz?

Dejar de sufrir y ser feliz

Realmente me da más paz y felicidad enfocar mi proceso diario en el proceso buscando darle siempre un sentido mayor a mis actividades que hago a diario y no solamente ir a trabajar, tener un carro, comprar una casa, etcétera.

Los hábitos y la reflexión final

Para construir una meta se requiere hábitos y a la vez hacer que el camino sea agradable y que construya la transformación de uno. Un pequeño paso es la parte que nos pone en acción para nuestra transformación.

Mi intención con este escrito es compartir que también para mí el poder escribir mis ideas es ese pequeño paso que construye mi camino y que me permite poder llegar más lejos con un mensaje, “Todos podemos transformar nuestros pensamientos y caminos sin obsesionarse con la meta”

Soy Fidel Reyes coach life y me gustaría contactarte, compartir contigo algunas cosas que me hacen reflexionar y mejorar cada día.

