566 días de la pandemia Covid-19 en Sinaloa, sigue la peligrosidad

Pandemia potente. Con todo y la disminución de nuevos contagios, a 566 días de haber empezado, la pandemia del Covid-19 en Sinaloa no deja de dar muestras de su vigente peligrosidad. Por segundo año consecutivo, los gobiernos municipales se vieron obligados a suspender las fiestas patrias con las que se conmemoran el inicio de la lucha por la independencia de México. Luego del tercer rebrote que generó toda una emergencia generalizada en la entidad como pocas veces se ha visto en la historia de este terruño, los gobernadores parecen haber entendido que cualquier relajamiento en los protocolos preventivos tiene un alto precio en la salud pública y la vida de los ciudadanos. La letalidad del Covid-19 tampoco ha disminuido. Tan solo en Mazatlán, en los últimos cinco días, 21 personas han perecido en el municipio porteño por complicaciones relacionadas con la enfermedad.

Precio caro. Con temor y una larga espera están pagando los ciudadanos que por desidia optaron no aplicarse la primera dosis de la vacuna preventiva contra el Covid-19. Diariamente, cientos de ciudadanos deben de regresar a sus hogares sin la dosis porque las autoridades de salud en el estado han decidido aplicar solo 500 vacunas a los rezagados. En los módulos de vacunación, muy de mañana se reparten las fichas. Durante el resto del día se le dicen a las personas no vacunadas que tendrán que regresar otro día. En este problema se ven afectados también aquellos ciudadanos que por otras razones diferentes a la desidia tampoco tienen la primera dosis de la vacuna.

Cuentas pendientes. Apenas el pasado martes, el sector pesquero de altamar conmemoró un aniversario más de la tragedia provocada por el huracán Ismael. El fenómeno dañó gravemente a 52 embarcaciones y alrededor de 57 pescadores murieron. Aquel 14 de septiembre, las comunicaciones fallaron, los tripulaciones no fueron advertidas a tiempo del avance del huracán y no alcanzaron los refugios. Pero 26 años después, qué tanto han cambiado las condiciones en las que trabaja la flota. Luego de la tragedia, se hizo el compromiso de desazolvar los puertos de refugio, y hasta la fecha, muchos de ellos son obsoletos para servir en caso de emergencia.

Aún no deja la silla, pero varios la quieren. El gobernador electo, Rubén Rocha Moya, aún no destapa todas sus fichas sobre los perfiles que ocuparán las secretarías a partir del 1 de noviembre en Sinaloa, pero eso sí, cada vez los “tiradores” a ocupar alguna de estas plazas se mueven más, y entre ellos hay quienes ya merodean la Fiscalía General del estado de Sinaloa, que aún ocupa el exombudsman Juan José Ríos Estavillo, quien más allá de si le ha quedado a deber a los sinaloenses, aún le restan dos años y medio, aunque también es casi un hecho que la nueva Administración acordará con él su salida para dejar la silla a alguien afín al morenismo. Eso júrelo. Lo cuestionable es que aún no se va el fiscal, y ya el ahomense Polo Palafox casi va y se sienta en la silla para ver si cabe. Otro de los interesados, dicen los analistas, es Óscar Fidel González Mendívil, quien ya fue fiscal general en Aguascalientes.