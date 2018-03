8 de marzo: avances y dificultades

En la lucha de las mujeres para el reconocimiento de sus derechos hay avances, y también obstáculos y retrocesos. No solo en el tema de violencia persisten los rezagos y la estadística cruel de mujeres violentadas física, sicológica y sexualmente. Sinaloa sobresale nacionalmente por la incidencia de agresiones a las mujeres y, pese a la alerta de género, no se detienen los crímenes. 94 mujeres han perdido la vida en el gobierno de Quirino Ordaz, 462 en el gobierno de Mario López Valdez y 356 con Jesús Aguilar, lo cual da un total de 912 mujeres víctimas fatales de violencia feminicida en Sinaloa, de 2005 a la fecha.La incidencia de la violencia contra la mujer en el hogar es alarmante, al igual que la violencia sexual y discriminación laboral; hay más mujeres empoderadas, más representantes en los poderes, leyes protectoras para mujeres y, sin embargo, paralelamente hay más víctimas y más crueldad contra las féminas. Contradictoriamente con los discursos, no hay atención, infraestructura ni presupuesto para atender a las víctimas de violencia. El Congreso del Estado y el gobernador han desatendido los mandamientos constitucionales para la protección de quienes padecen los estragos de la violencia.Con la participación de la magistrada Gloria Zazueta, la vicefiscal Nuria Alejandra González, Consuelo Gutiérrez y Patricia González a convocatoria del Colectivo de Mujeres y de la dirección general de Cobaes, se llevó a cabo el panel de Mujeres y su Acceso a la Justicia. Fue interesante escuchar el reconocimiento de las trabas que prevalecen, tanto en el Poder Judicial como en la Fiscalía, así como el recuento de avances, logros institucionales, que no aseguran aún que las mujeres tengan una impartición de justicia con perspectiva de género ni su total protección en su seguridad y acceso a una vida libre de violencia. Mucha concurrencia, y sobre todo interés de jóvenes bachilleres por saber qué hemos hecho y qué falta por hacer para que la sociedad sea más segura y más igualitaria.Algo tan común, como el acceso al derecho de guarderías, no es garantizado en nuestro país, mucho menos es un derecho universal, sigue sin considerarse responsabilidad de los padres el cuidado de los hijos, por eso las guarderías son una prestación solo para madres que trabajan y no para padres. Si en el hogar solo el papá tiene Seguro Social o Issste, este no puede acceder a esa prestación, salvo que sea viudo, ya que solo le corresponde a la mamá, según las instituciones de Seguridad Social, la atención y cuidado de los hijos.Los derechos de Seguridad Social siguen sin incorporar la perspectiva de género; las mujeres siguen sin ser vistas como proveedoras, por ello no se respeta a viudos el derecho a una pensión; en el IMSS, Issste e Issstesin siguen considerando a las mujeres como dependientes y no se les visualiza como aportantes a la Seguridad Social.El cuidado de ancianos y enfermos, así como la atención de las tareas del hogar, siguen siendo también labores altamente feminizadas, sin contar la discriminación que se vive en el ámbito laboral, que les genera a las mujeres menores ingresos y oportunidades de trabajo. Aún prevalecen despidos injustificados por razones de maternidad y las convocatorias de empleo con discriminación por sexo, sin ponderar solo aptitudes.Así llegamos al 8 de marzo, donde hay que reconocer los logros, y también cuestionar los rezagos. ¿O no?