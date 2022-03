audima

¿Qué significa? ¿Por qué un día para las mujeres? ¿Qué queremos? ¿A qué aspiramos?

Estas y más preguntas nos han hecho cada que llega el 8 Marzo, y la razón de marchar, manifestarnos, reconocer, visibilizar, exponer nuestros datos, es evidente, en pleno 2022, siendo el 51.2% de la población, y madres del otro 48.8% seguimos siendo tratadas como un grupo minoritario.

Las últimas décadas dan muestra que hemos avanzado, que han tenido que morir miles de mujeres mexicanas, para tomar acción, para crear leyes, instituciones, programas, protocolos, para “garantizar” nuestra protección.

Asimismo la lucha y el sacrificio de muchas, como la voluntad política en otros momentos, posibilitó la participación de mujeres en espacios públicos en paridad. En la iniciativa privada el avance ha sido más lento, pero es inminente la fuerza avasalladora de emprendedoras y empresarias decididas a conquistar su lugar, como toca, con trabajo y más trabajo.

Estos últimos años también entendimos que las victorias obtenidas para avanzar en derechos tampoco son para siempre, y no porque hayamos llegado a la igualdad sustantiva, sino porque la ignorancia y la incapacidad para reconocer la importancia de la participación de las mujeres en todos los sectores de la sociedad, ha minado justas y añejas demandas para cerrar brechas de desigualdad, ejemplos sobran, eliminación de escuelas de tiempo completo, de estancias infantiles, de apoyos para emprendedoras y proyectos productivos para mujeres rurales.

¿Que por qué alzamos la voz el 8M? ¿Por qué paramos nuestras actividades el 9M? Porque todos los días nos arrebatan la vida de 10 mujeres, porque todavía cerca de un 20% de las mujeres a mismo trabajo no ganan igual, porque seguimos por debajo en el acceso a la educación y a la salud, porque no se vale, no es justo, porque es nuestro derecho desarrollarnos, generar y contribuir al país que le queremos dejar a las generaciones que vienen detrás, porque el cubrebocas no puede, ni debe callar nuestra voz.

El 8M se trata de reivindicar derechos, de alzar la voz por las que ya no se están, de cerrarle el paso a quienes nos impiden ser, estar, decidir.

Nunca el destino había sido tan claro, con fuerza, con valentía, entre mujeres, corresponde seguir.

Es momento de tomar acción, desde donde estes, con el impulso de tu motivación personal, sin perder de vista a las demás, la lucha es de todas y por todas, que nos una la fortaleza y solidez de nuestras convicciones.

Es tiempo de mujeres...

Erika Sánchez

Presidenta de 50+1 Sinaloa