A Billy Chapman ya le están apareciendo los “pecados”

La despedida. En medio del escándalo por la danza de millones de 2019 que no se sabe donde quedaron, el alcalde sustituto de Ahome, Juan Francisco Fierro, rendirá el tercer informe de gobierno el 20 de octubre. Con el informe es la despedida de la administración del exalcalde Guillermo “Billy” Chapman a quien ya le están apareciendo los “pecados” en el manejo de los recursos públicos, muy diferente a los discursos que se aventaba. El hoy diputado federal tiene mucho que aclarar al igual que su compañera de bancada Ana Ayala Leyva, extesorera. Fierro va a entregar un informe del último año que para muchos va a ser “maquillado”, como ahora se sabe Chapman presentó el primer informe.

Más mezcla maistro. Aunque eso no es nuevo, pero el que reprueben la cuenta pública de 2019 llega en el peor momento para la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos. Uno de los factores es por los sobresueldos, por el riesgo lavoral. No tienen para pagar la luz, pero si para unos sueldazos con todo y regidores. Con razón estos estuvieron calladitos.

Paja. El alcalde de Choix Omar Gil Santini es otro que salió exhibido en el manejo de los recursos públicos. Los diputados de la Comisión de Fiscalización reprobaron la cuenta pública de 2019. Uno de los puntos es el sobresueldo. Ofendido, empezó a decir que ya mandó documentos que justifican eso. Pues sí, pero no le funcionó.

Fue lo mismo. ¿Qué fue lo que pasó para que la ciudad se inundara si se suponía que el problema iba a disminuir con el funcionamiento del dren Buenaventura, obra por la que se desvían las aguas del dren Juárez?. Es la pregunta que se hacen muchos mochitenses tras la lluvia que cayó en la ciudad por el huracán Pamela y que inundó colonias y fraccionamientos pese a que cayeron 100 milímetros de agua. El oficialismo no ha dado una respuesta puntual, por lo que la respuesta popular es que esa magna obra no sirvió. Fernando Valenzuela, presidente de los constructores en Ahome, sostiene que esa obra sí sirvió porque si no el problema hubiera sido peor. Dicen algunos que el sentido común lo sarandea: si en otras ocasiones ha llovido más y no se pone como en esta ocasión, aún con el dren Buenaventura funcionando, pues es que algo pasó.

A lo fácil. Sin otro argumento para calmar el malestar, el gobierno del alcalde sustituto Juan Francisco Fierro endosó en parte la responsabilidad de la inundación a la ciudadanía por tirar la basura en la vía pública. El recorrido que hizo Fierro y los funcionarios solo les sirvió para eso, agarrándose de la basura que se apiló en el agua, sobre todo en el dren Juárez. Sin embargo, algunos les contestaron que es la a basura que no recogió la empresa a la que favorecieron para dar el servicio. Además, es también por el trabajo que no hizo Servicios Públicos Municipales a quien redujeron el abastecimiento de combustible.

A la vista. Una camada más para estar en el gabinete del alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros se puso a la vista. No fue Vargas Landeros el que dio las señales, sino el que va como secretario de la comuna Gerardo García Castro. Y es que este dio a conocer a quienes se integran al proceso de transición en algunas dependencias. Por ejemplo, José Francisco Montoya va a la entrega-recepción como secretario de la Presidencia; Karen Félix Peralta como asistente del presidente; Ivette Félix Castro en Planeación e Innovación; Desarrollo Social va Bernardo Cárdenas Soto; Kerely Moreno Zavala al Instituto para la Prevención de Adicciones y Enrique López Miranda para Inspección y Normatividad. Estos ya empezaron y se da por hecho que van al gabinete.