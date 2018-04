A “El Niñón” de nuevo se le reconoce

“El Niñón” Meléndrez debe de sentirse orgulloso y halagado de lo ocurrido ayer. Por segunda vez el beisbol le reconoce su trayectoria dentro de este deporte.Primero fue la Principiantes, de donde él nació, y ayer la pelota Veteranos le entregó merecido reconocimiento para que la liga lleve su nombre. Así como el beisbol, la gente del volibol también le ha reconocido a este personaje del deporte su gallardía y caballerosidad. Un tipo serio y amigable, no se mete con nadie, es muy disciplinado.Sabe ganar y perder, lo que muchos peloteros en la actualidad carecen, ya que existen muchos que salen de sus casas a querer ganar a como dé lugar, así sea maldecir o agredir al rival. Pues bien, el profesor Jaime Cruz Solís tuvo a bien reconocer junto a los delegados a este gran hombre como lo es el “Niñón” Meléndrez, reconocimiento al que me uno sinceramente, porque conozco de la calidad de ser humano de que se trata, de esos que ya están muy escasos.Otro de los aciertos del profe Jaime Cruz fue el haberse decidido por que el profesor Humberto Dautt haya sido el maestro de ceremonias, ya que supe que por momentos “mentes maquiavélicas” y tipos frustrados, perversos y amargados estuvieron maquinando de que no fuera él el que dirigiera el acto de apertura, pero qué bueno que se impuso la autoridad, que solo es el presidente de la liga. Ya no estamos para caprichos, el beisbol es de hechos, y punto. ¡Felicidades!