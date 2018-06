A LA DIRE DEL ISMUJERES NO SE LE HA VISTO ÚLTIMAMENTE

¿DÓNDE ANDA? A quien no se le ha visto promoviendo acciones para prevenir la violencia de género es a la directora del Ismujeres, Araceli Tirado. No ha aparecido promoviendo programa alguno en los últimos días.



APASIONADOS. El tono que tomó ayer el debate de candidatos a la presidencia municipal de Concordia es el indicativo más claro de que ahí las pasiones electorales están a punto de desbordarse. Los candidatos mostraron actitudes de una férrea competencia.



A PREVENIR. Tras las lluvias vienen los moscos y enfermedades sanitarias, por lo que se solicita al jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01 en Sinaloa, Felipe Velázquez Zazueta, que se ponga a chambear macizo para que no haya un gran aumento en enfermedades y que, si ocurre un repunte, lo diga y no se ande con rodeos.



SE LAVAN LAS MANOS. El que de plano salió a decir que el Ayuntamiento de Guasave no puede intervenir de lleno en la defensa de las personas que tienen predios y que señalan que han sido hostigadas por los líderes en el sector Tajín, fue el oficial mayor Efraín Ibarra Espinoza. Señaló que si están siendo hostigados u acosados, mejor interpongan denuncia ante el Ministerio Público.



Y VA EMPEZANDO. Apenas cayó la primera lluvia fuerte, y en Tamazula II, Salvador Alvarado, ya tuvieron broncas en la recién pavimentada avenida Jesús González Ortega, pues al parecer el trabajo no se hizo bien y se inundó. A ver qué jale se avienta la Dirección de Obras Públicas, a cargo de Víctor Jáquez, con este asunto pa’ evitar más problemas.