A Lorien le guiñó un ojo la suerte

Nunca una candidata había reunido tantos valores como los que posee Lorien Labastida Rojo que desde el sábado 1 de junio se convirtió en la soberana del Country Club de Los Mochis… Virtuosa, generosa, bella, distinguida, gimnasta y aventajada alumna de la preparatoria del Colegio Mochis, así identificamos a Lorien, heredera de Eduardo Labastida y Mariele Rojo de Labastida, en cuyo hogar y en señalado lugar luce la corona real que su hija Lorien obtuvo la noche del sábado, durante el tradicional Baile Black and White Nigth que celebra el Country Club para coronar a su nueva reina…

Once damitas fueron invitadas por los directivos de nuestro máximo centro social a participar como candidatas al título real…

Las once, hijas de socios que participaron en el evento en el que la suerte designaría a la nueva reina…

Previamente se había celebrado el tradicional brindis que los directivos del Country Club ofrecieron a María Julia Magallanes y María Fernanda Estrada, reina y princesa salientes, así como a las candidatas y apuestos caballeros que esa noche de antología las acompañaron como chambelanes…

El brindis lo ofrecieron el presidente del Country Club, Francisco Toledo González, y Myrna Vargas de Toledo, quienes destacaron la presencia de Andrea Elizondo, reina del Baile del 28, y Lucía Labastida, reina de los Agricultores, ambas bellas y de fresca presencia…

Dinastía…

De linaje la familia Labastida Rojo… Las mujeres del clan se caracterizan por su belleza… Hellen Famanía de Rojo, abuela de Lorien, fue reina no hace más que medio siglo atrás, del Baile Blanco y Negro, postinero evento del Casino de Ciudad Obregón… Su abuela paterna, Myrna Vargas de Labastida es una dama bella, elegante y distinguida… Así que la suerte no lo pensó mucho y le guiñó un ojo a Lorien, quien con el título real en la mano no dejó entrever ni con la más discreta de las sonrisas que ella era la poseedora de la corona; de ahí que al conocerse la buena nueva, el magno salón de eventos del Country Club estalló en júbilo…

Con Eduardo y Mariele, los reyes padres por partida doble, ya que en menos de un mes han recibido dos títulos reales, se encontraban sus señoras madres Myrna de Labastida y Hellen de Rojo y Pola Urquijo, Marithé Ochoa de Humarán, Luis Labastida y Carmen María Ruiz de Labastida, Mario Cadena Bórquez y Paulina Serrano de Cadena, Olga Figueroa de Iturríos, Gloria de Yamuni y los hermanos de la nueva reina, Eduardo y Lucía…

Mención aparte merece la galanura de José Mario Cadena Serrano chambelán de Su Majestad Lorien… Felicidades a la reina… A la familia real que siga disfrutando los éxitos de su gran dinastía…

Reflexión: La vida siempre da una segunda oportunidad… Por hoy es todo. No olvide que mañana volveremos a vernos aquí en otro RESUMEN.