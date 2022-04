A Maribel Vega le salió la jugada de hacer alianza con el morenismo

audima

En boca cerrada... Dicen que cuando el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, le notificó a uno por uno de los que integran la comisión que está en Inglaterra para supervisar la planta de la empresa RCR que no hablaran de la misma. Es decir, no soltaran la lengua para que no la fueran a regar. No hubo quien le pusiera objeción a eso por aquello de que los bajara de ese viaje. Por eso, ninguno de los que están en Inglaterra ha dado señales de su visita a la planta de la empresa que tiene la aprobación de la concesión de la recolección de la basura, pero aún el alcalde no firma el contrato. El informe que se dará a los ahomenses de su visita a la empresa en el Reino Unido parece que lo va a dar Vargas Landeros tras reunirse con la comisión. Sería un error, dicen unos, que no rindieran cuenta de ello. El hecho de que la comuna no gaste en ese viaje y que lo haga la empresa no los exime de que informen porque el tema es de interés público.

Pataleo. Como ya vio venir de que se va a demostrar que la empresa sí existe en Inglaterra, contrario a lo que él señala, el presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, José Luis Polo Palafox, simuló una entrevista para acotar el “garrotazo”. En esta acusa que los integrantes de la comisión están incurriendo en algunos delitos por aceptar que la empresa les pague el viaje y repitió como “disco rayado” que la concesión de la recolección de la basura que le otorgaron a RCR es “ilegal e inconstitucional”, lo que no le sale porque el juez de distrito le “dio palo” en el amparo que interpuso por “notoriamente improcedente”. A su ver, los funcionarios no deberían ir tan lejos sino que hubieran ido a Cajeme, Sonora, que es donde está la empresa, a la que califica de “fachada”. Después de todo de lo que acusó al alcalde Vargas Landeros, ahora Polo Palafox llama a no denostar y abrir el diálogo. Más bien, dicen, lo que quiere es impedir que Vargas Landeros lo demande. El líder de los abogados tira “línea”, pero no le hacen caso porque “ya lo conocen”.

Caso resuelto. Los maestros y trabajadores sindicalizados del Conalep en Los Mochis, junto con los de todo Sinaloa, le ganaron la batalla al director general Wilfrido Véliz, quien en las primeras escaramuzas había sido respaldado por el gobernador Rubén Rocha Moya. Ante el nuevo paro laboral, Rocha Moya tuvo que ceder a las demandas: se les pagará el salario y prestaciones que venían devengando, además se les restituirá el dinero que se les quitó. Es decir, se respetará el convenio que tienen suscrito. ¿Y lo que decía Véliz de que el convenio era irregular, de que no podían tomar recursos de programas para canalizarlos al pago del personal? Apenas iba a tomar aviada contra los líderes sindicales cuando lo pararon en seco.

Cruzada. Los pasistas de Ahome, entre ellos funcionarios de la UAS, realizaron ayer una caravana de vehículos por las calles de la ciudad en apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador en la revocación de mandato. Esto para estar en la misma sintonía de sus compañeros en todo Sinaloa. A ver si no salen los que se dicen “leales” a Héctor Melesio Cuen y que “jalan mucha gente” como en las elecciones pasadas: no llevan votos a las urnas.

Ratificada. A Maribel Vega le salió la jugada de hacer alianza con el alcalde morenista de El Fuerte, Gildardo Leyva, porque el gobernador Rubén Rocha Moya la ratificó ayer como directora de la Escuela Normal Experimental del Valle del Fuerte. De hecho, a Vega muchos ya la hacen en Morena, por lo que su “trillada lealtad” al PRI ya nadie se la cree. Ella por seguir y tener “un huesito” está con el que esté en el poder. Dicen que se acomodó utilizando el rollo de que está en contra de la exalcaldesa Nubia Ramos, lo que le llenó el oído a Leyva.