A PONER EN CINTURA A CHAFIRETES DE CAMIONES URBANOS

ENOJO. Los que andan fuera de ruta y como alma que lleva el diablo son algunos camioneros de diferentes rutas urbanas de la capirucha, esto a pesar de que los inspectores de Vialidad y Transportes del Estado, dirigidos por el recién llegado Octavio Ruiz Fonseca, nomás se hacen de la vista gorda y no hacen entrar en cintura a los choferes.



PESTE. Los vecinos de Las Flores, en Ahome, quieren mandarle un tarrito del “perfume” que se derrama de las coladeras en la mera intersección de avenida Baynoro y calle Santa Luz al gerente general de la Japama, Ernesto Suárez. El olor no es lo grave, sino tanto día y que las autoridades no hagan nada.



INICIAN RESCATE. Finalmente llegaron los primeros 10 millones de pesos de los 45 que aportará el gobierno estatal para el rescate financiero del Ayuntamiento de Guasave, y los primeros beneficiados fueron los sindicalizados de la Jumapag, pues la lana se fue íntegra con ellos. Ojalá que esto sirva para que el Ayuntamiento administre mejor sus recursos y no tengan que estar esperando ayuda de terceros para cumplir compromisos que solo a ellos les competen.



¡SE LES OLVIDA! Entre los pendientes que podría dejar José Manuel “Chenel” Valenzuela antes de irse, no solo hay asuntos de índole económica, pues en el ámbito deportivo hay espacios que requieren una manita y al parecer hace tiempo ni voltean a verlos, como la cancha de San Isidro, por poner un ejemplo, la cual está en malas condiciones.



ÓRALE. La Directora del Instituto Municipal del Deporte en Maza, Mónica Coppel, trae de cabeza al sector deportivo. Primero porque la acusan de querer solo recaudar lana con el cobro de cuotas obligatorias a los promotores que tienen asignado el uso de canchas deportivas.