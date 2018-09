A PONER LA BASURA EN SU LUGAR

¿DÓNDE ESTÁ? Quien ya aceptó no estar emitiendo recibos es la CFE, pero la duda es dónde está el superintendente, Omar Ayón, quien parece que anda escondido o desaparecido, ya que desde su llegada al cargo huye de aparecer en la luz pública.



ÓRALE. La Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome retomó aquel programa del exalcalde Zenén Xóchihua Japama Cerca de Ti, ¡qué bueno!, lo malo es que lo hace cuando está a la vuelta de la esquina el cambio de administración y ojalá estos tres meses que le restan le alcancen pa’ llegar a toda la raza.



YA NI LA AMUELAN. La neta, poder ir al malecón en Guasave a echarse una nieve o llevar botanas para consumir ahí es una chulada; sin embargo, no hay que ser tan descuidados y hay que hacerse responsable de la basura que esto genera. Si bien las autoridades tienen la tarea de limpiar, los visitantes deben ser conscientes y hacerse responsables del cochinero que cada quien hace.



NO LE QUEDÓ DE OTRA. Dicen que es de sabios cambiar de opinión, como le pasó al subsecretario de Educación Básica, Jesús Homobono Rosas, quien cuando vio la trifulca que se le armó, por querer despedir antes de tiempo a personal administrativo del programa regional de inglés, tuvo que recapacitar y reconocer que se tiene que respetar el contrato laboral y no anunciar de un día para otro el “muchas gracias, que les vaya bien”.



RECOMENDACIÓN. Si alguien conoce dónde venden candados muy difíciles de romper, por favor que le llame al secretario de Seguridad Pública, Joel Ernesto Soto, para que se los recomiende. Es que los delincuentes ya dieron con robar las cámaras de seguridad en las calles, y al rato no habrá una sola. Si se anima, este es el número: 984-1490.