A Rocha Moya le está colmando la paciencia el “Químico”

Contra la pared. El alcalde Luis Guillermo Benítez lo sabe. Todas las evidencias de malos manejos en el Ayuntamiento lo han colocado en una situación incómoda. Aparenta estar tranquilo. Pero al escucharlo hablar se percibe lo contrario. Su comportamiento en las últimas semanas lo han conducido a cometer error tras error. Y eso es por la desesperación que en estos momentos trae, porque ya ve que se le vendrá la noche. Las tronantes declaraciones que lanzó contra el exalcalde Alejandro Higuera, hoy secretario particular del gobernador Rubén Rocha Moya, no se entienden. Salvo que le haya ganado el resentimiento para hacer público que la última de las tres administraciones municipales que encabezó Higuera en Mazatlán está plagada de corrupción y que le heredaron conflictos judiciales que le costarán al Ayuntamiento alrededor de 400 millones de pesos. La respuesta del gobernador fue contundente: “Que presente la denuncia y se deje de decirlo únicamente”. Rocha Moya ya debe estar harto de los excesos que ha cometido el alcalde de Mazatlán y el despilfarro de los recursos públicos. “El Químico” está igual o peor de lo que estuvo Jesús Estrada Ferreiro. A este último lo desaforaron, pero al “Químico” pareciera que lo están cubriendo con el manto de la impunidad. La Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado y la Auditoría Superior en Sinaloa tienen suficientes elementos para responsabilizar al “Químico” de mal manejo del erario.

No sabemos, pero el alcalde de Mazatlán Luis Guillermo Benítez no apareció ayer junto al gobernador Rubén Rocha Moya en la visita que realizó al puerto. Fuera de agenda, Rocha Moya participó en la reunión de seguridad que se celebró en las instalaciones de la Tercera Región Militar. Ahí no se conoció de la presencia del alcalde mazatleco. De los tres eventos programados, en uno, el gobernador apareció sin ser acompañado por el “Químico”. Supervisó los avances del Centro de Justicia para la Mujeres en la zona sur. Ahí lo acompañaron el secretario de Gobierno, Enrique Inzunza, y la titular de la Secretaría de las Mujeres, Tere Guerra, junto con el secretario de Obras Públicas, José Luis Zavala. El segundo evento se canceló, pero Zavala acudió a supervisar los avances de lo que será el Centro de Asistencia Social para Familias de Migrantes, en lo que una vez fue llamado Centro de Usos Múltiples. El tercer evento era la inauguración de la agencia automotriz MG Mazatlán, propiedad del empresario mazatleco Amado Guzmán. El gobernador mandó a tres de sus secretarios, al de Economía, Javier Gaxiola Coppel; de Turismo, Rosario Torres, y al de Seguridad, Cristóbal Castañeda, en su representación, y en ese evento apareció finalmente el “Químico”. La inauguración de esta importante agencia automotriz reunió a los más destacados empresarios de la región e invitados especiales de la Ciudad de México. El gobernador pareciera que no quiere ver muy seguido y cerca suyo al alcalde. Y sus ausencias por largas temporadas de Mazatlán hacen percibir que mejor lejos que de cerca, para que no lo salpiquen.