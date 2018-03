A Ruth no lo crucificaron pero Jesús, ni un jonrón

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE). “Me dijo mi amiga que no tenía hijos porque la cigüeña no se los traía… Le recomendé cambiar de pájaro”… La Pimpi.-Hoy y mañana son Días del Correo. Maycoll Y. Salazar C., de Barlovento, pregunta…: “¿Recientemente informó del despido Tim Tebow por los Mets, debido a su bajo rendimiento. También señala que es un fracaso más en el beisbol de atletas profesionales destacados en otras disciplinas. Tebow fue estelar en el futbol americano. Y hace Ud. una excepción con Jim Thorpe. ¿Y qué de Bo Jackson, futbol americano (Raiders) y beisbol (Royals, Medias Blancas y Angelinos)?”.Amigo May…: Jackson era tan del beisbol, que antes de ser contratado para el futbol americano, lo seleccionaron en un draft como tremendo prospecto de Grandes Ligas.Édgar Pérez C., de Cártago, Costa Rica, opina…: “Mensajes enviados a Ud. como el de Cipriano Velásquez me causan gracia y a la vez tristeza, por el fanatismo religioso de esa gente. Me duele y me preocupa que ese fanatismo se convierta en intolerancia, uno de los problemas más graves de nuestra raza humana. Algunos pensamos que Jesús fue un hombre extraordinario, pero solamente hombre al fin, que confesión, pecado y excomunión son algunos de los inventos de antepasados frustrados, los cuales se toman como ley divina. Lo más grandioso que nos enseñó Jesús fue a amarnos y a respetarnos, no vino a condenar ni a dividir. Tiene razón don Cipriano al llamarle diablillo, porque es usted perspicaz, abierto, directo y fiel a la naturaleza humana (esto lo deduzco después de leer su columna por varios años), pero él falló con lo de enmascarado porque usted se presenta tal cual es. Siga pecando”.Javier González, de Cumming, Georgia, opina…: “No somos monedita de oro para gustarle a todos. Pero comparar al gran Babe Ruth con el más grande de todos los tiempos, nuestro bigleaguer mayor, Jesucristo, es inadecuado. Claro es solo mi humilde opinión, y entiendo que vivimos en un mundo libre donde cada quien puede expresar lo que piensa”.Amigos Edgo y Javo…: Cierto que a Babe Ruth no lo crucificaron, pero Jesucristo no sacó ni un jonroncito. Quienes se las dan de muy culopicosos, y en vez de amar la memoria de Cristo, lo que padecen es un tremendo temor al poder divino, pretenden discutirme, desmentirme, de algo que ellos también creen. Es decir, que Jesús fue un hombre, una persona, igual que Uds. y yo, pero superior a todos ante el peligro de la humanidad en su época. No me importa lo que haga cada quien con sus creencias, pero déjenme tener las mías, que para eso me he pasado la vida estudiando y no solo acerca del beisbol. Jesucristo es un gran negocio, pregúntenle al papa Francisco.ATENCIÓN.- Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota” si entras en internet por “el deporte vuelve a unirnos”.Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.