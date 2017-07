A VER SI LAS AUTORIDADES, VIENDO AL NIÑO AHOGADO, QUIEREN TAPAR EL POZO

Raza de La Higuera de Los Natoches hace un llamado pa’ que les pongan agua potable, ya que por falta de esto tienen que hacer pozos; uno de ellos es al que cayó un menor de edad y murió ahogado. Esperan que la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos, gestione lo que se necesita.Alumnos del CAM 8, en Mazatlán, se encuentran en peligro, pues toman clases en instalaciones deterioradas. Quizás las autoridades esperan que ocurra un accidente para actuar, o de plano, no le dan la importancia debida.Habitantes del campo pesquero de Costa Azul están molestos por el problema que hay de las aguas negras, ya que señalan que el alcalde de Angostura, José Manuel Valenzuela, no se ha movido para solucionar este problema, ya que es un foco de infección alarmante.Noé Molina, regidor panista, no se anduvo con medias tintas y dijo que a los funcionarios de esta administración, sobre todo los que ganan mucha lana, se les debe revisar muy bien si su trabajo va acorde con su sueldo, pues en un gobierno austero es necesario ser más racionales en el gasto.El Centro de Salud en Culiacán tiene desabasto de vacunas para recién nacidos, y lo peor es que el dire, Julio César Quintero, dice que no sabe para cuándo habrá dosis.