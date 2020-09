A apretarse el cinturón

“No hay lana, están ajustando todo, no vamos a pedir nada adicional”, es la respuesta del gobernador Quirino Ordaz a la pregunta sobre ¿para qué nuevos proyectos pedirá Sinaloa recursos al gobierno federal en el presupuesto del 2021?

El gobierno de Sinaloa y los municipios se tendrán que adaptar a las difíciles circunstancias, no queda de otra, es tiempo de apretarse el cinturón ya que para el 2021 viene una reducción en las participaciones federales, que serán de 47 mil 592 millones de pesos, contra 48 mil 373.5 programadas en el 2020, lo que da una reducción de 781.3 millones, equivalentes al 4.9 por ciento real.

Las aportaciones federales serán de 22 mil 592.1 millones de pesos, contra 23 mil 532.2 del 2020, mil 279.4 millones de pesos menos, que equivalen al 8.5 por ciento de reducción. Renglón por renglón se sienten los recortes.

En el ramo de la educación, en subsidios para las universidades autónomas se están programando 4 mil 836 millones de pesos, 485.8 millones más que los 4 mil 692.4 millones del 2020; sin embargo, descontando la inflación hay una reducción de 0.3 por ciento.

En comunicaciones y transportes en el 2020 se destinaron 941 millones de pesos, pero ahora no habrá recursos para construcción o rehabilitación de nuevas carreteras, vienen 700 millones de pesos y la totalidad de ellos se destinarán a: 450 millones a concluir la carretera Badiraguato Parral y 250 millones para el camino rural San Ignacio-Tayoltita.

En estas condiciones, igual que por la pandemia del coronavirus, para cuestiones de salud hay “una nueva normalidad”, para el renglón presupuestario habrá “una nueva realidad”, que hay que ajustarse a la austeridad, a intentar hacer más con el mismo dinero porque es vísperas del año electoral y por la crisis que enfrentan los productores y la población, no se les puede cargar l mano con nuevos impuestos.

Veremos que repercusiones tiene en la economía de Sinaloa y en el ámbito político estos recortes en el presupuesto, que aunque son mínimos, no dejan de impactar a los sinaloenses.



Popurrí. El que sale al quite es el líder de la bancada priista en el Congreso del Estado, Sergio Jacobo. Califica de lamentable que se pretenda recortar el presupuesto federal a Sinaloa y a los municipios en el 2021. “Viene castigado en lo general”, dice, aunque es bueno que no se contemplen nuevos impuestos.

“Agarrar el toro por los cuernos”, propone en el senador Mario Zamora, y crear una comisión para que vaya a sesionar directo a Chihuahua, donde campesinos desplazaron a la Guardia Nacional y tomaron la presa La Boquilla para evitar que se mande agua a Estados Unidos en cumplimiento de un tratado bilateral que data del 1944.

AMLO culpa al gobierno de Javier Corral, a panistas y a huachicoleros del agua, de crear un conflicto artificial en vísperas de las elecciones, por un tratado que se ha cumplido por años, y del que antes no habían protestado.



HUACHICOL. Viene un ajuste fuerte con la entrada en vigor de una nueva norma de Profeco para obligar a los gasolineros a “dar litros de a litro”. Los usuarios pierden 3 mil 111 millones de pesos al año.