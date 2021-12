A celebrar sin alcohol ni pirotecnia

audima

Dio en el blanco el alcalde Gerardo Vargas al invitar a la población a celebrar Navidad y fin de año sin pirotecnia y sin abusar el alcohol, porque estos provocan incendios y accidentes automovilísticos trágicos. A las medidas preventivas habría que agregarle no hacer balazos al aire porque los “pistolas bravas” ya han enlutado varios hogares.

El alcalde pide difundir estas recomendaciones y anuncia que ya dio instrucciones a los mandos y elementos de las corporaciones policiacas para que hagan cumplir el bando de buen gobierno, con el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos.

Para evitar la peligrosa combinación del consumo excesivo de alcohol y la velocidad, desde principios de la actual administración están funcionando los retenes del alcoholímetro y los elementos de Protección Civil llevan a cabo operativos de detección de venta ilegal de pirotecnia y el decomiso de esta mercancía prohibida.

Todos debemos participar en esta cruzada, porque año con año se incendian casas y se ha puesto en peligro la vida de innumerables familias, por los cohetes que lanzan al aire personas inconscientes y además se pierden vidas en accidentes automovilísticos. Ojalá se obtengan buenos resultados, en beneficio de la sociedad y también se tiene que fiscalizar a los policías y agentes de tránsito para que no cometan abusos contra los conductores.

Popurrí. Que siempre no, dice Roxana Rubio, la virtual presidenta estatal electa del PAN, que no hubo ninguna intervención externa en la elección del partido que se efectuó el pasado domingo. Es más: pone en duda la agresión que supuestamente sufrió el diputado local Adolfo Beltrán, la califica de “muy rara”, porque da la casualidad que la denuncia que hicieron solo fue mediática y no la presentaron ante la fiscalía.

Hasta ayer por la tarde habían transcurrido casi dos días desde que concluyó la votación, con mil 952 votos a favor de Roxana Rubio y mil 499 de Verónica Montaño, no se había entregado la constancia de mayoría a la ganadora. Como que hay culebra en el agua.

PAGO. Sigue apretando el SAT de la Cuarta Transformación: el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia que una empresa telefónica acaba de pagar 28 mil millones de pesos que debía de los sexenios anteriores.

DROGAS. El denominado “triángulo dorado” que engloba a los estados de: Sinaloa, Sonora y Durango, acapara la producción de 6 de cada narco laboratorios de drogas sintéticas de las 113 que ha decomisado la Sedena en los 3 años que van del actual gobierno federal

ROCHA. El gobernador Rubén Rocha visitó ayer Santa María, en el municipio de El Rosario, y les prometió que no será una comunidad de segunda, porque ya se han construido 58 casas con servicios de agua, luz y drenaje y se beneficiarán con la construcción de la presa del mismo nombre.

Atendió las peticiones de los habitantes de construir: una iglesia, la clínica de servicios médicos y conectar el agua potable a más tardar a mediados de enero. También se reconstruirán los caminos, se hará un panteón, un museo y un arco de bienvenida.

