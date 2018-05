A checar muy bien si cumplen los profes

A quien parece que le falta poner mano dura al magisterio es al secretario de Educación, José Enrique Villa Rivera, ya que al parecer los maestros de educación pública no hicieron caso al llamado que les hizo de no faltar a clases este 10 de mayo. Por lo que urge un prefecto que pueda mantener vigilado a los maestros para que cheque muy bien si los maestros cumplen con sus obligaciones. Interesados, favor de llamar al teléfono (667) 758 70 00Urgen unos señalamientos donde se indiquen claramente los puntos donde la raza de Alhuey, Angostura, y sus alrededores dejen su basura pa que la recojan los trabajadores de Aseo y Limpia y de esta manera no anden formando minibasurones a las orillas de los caminos vecinales, ya que aparte de que acumulan desechos donde no deben, también les da por quemarlos. Si te interesa apoyar en la colocación de los señalamientos, comunícate de volada con el chaca de Obras Públicas en el municipio costero, Heriberto Mascareño, al (697) 734 00 40.El departamento de Servicios Públicos en Guasave solicita personal que se haga cargo de cambiar los focos de las lámparas, sobre todo las ubicadas en algunas comunidades, pues tal parece que el personal ya disponible simplemente no se da cuenta de cuando las luminarias dejan de encender, lo que provoca que la ciudadanía se queje por tanta oscuridad y tenga miedo de salir incluso en su propia vivienda. Quienes quieran ganarse unos pesitos extras, favor de comunicarse con Iván Roberto Gálvez, chaca del departamento, o échenle la llamada al (687) 872 53 94.Ahora sí que hasta a Robin Hood se están encomendando Juan Becerra y su familia para que les ayude después de que se quedaron sin nada por un incendio que los dejó sin casa en la colonia 72 de Los Mochis. Si alguien quiere ayudarlos, no olvide que es momento de mostrar su lado solidario, o también puede llamar a DIF al (668) 816 82 00 para recordarles y coopere con unas cositas.Como dice el dicho: ahogado el niño, a tapar el pozo. Luego de una serie de ejecuciones donde las víctimas fueron personas reconocidas en el puerto, Seguridad Pública se pone las pilas y según refuerza el operativo. El día de ayer se reunieron las autoridades municipales y con el titular de la vicefiscal, Cruz Alejandro Flores Salazar, para diseñar un operativo y contraatacar a los presuntos delincuentes que están sembrando el terror en Mazatlán. Señalan que van con todo para evitar que el puerto vuelva a ser escenario de asesinatos. Así que si tiene algún reporte de gente extraña por su barrio, no dude en llamar al 911 o al (669) 986 81 26, con el secretario de Seguridad Pública en Mazatlán Joel Ernesto Soto, quien se los agradecerá.