A “consulta” la “justicia”… selectiva

Se consultará en marzo lo que ya está en curso legislativo y un ilegal enjuiciamiento.

Ayer, con Azucena Uresti en Milenio tv, Andrés Manuel López Obrador puso fecha para una consulta sobre la Guardia Nacional que se propone crear: 21 de marzo, Día de la Primavera y natalicio de su prócer preferido, Benito Juárez.

También dijo que se preguntará si debe o no “juzgarse” a ex presidentes por supuestos actos de corrupción.

Sobre andar sentando predecesores en el banquillo, a nadie se le puede someter a “juicio” alguno sin que medien denuncias específicas y acusaciones formales, a las que un juez debe dar crédito. Los imputados acusados tendrán derecho a defenderse y a que se les respete el debido proceso. No sobra tomar en cuenta que, a menos que se trate de un linchamiento vil, la procuración de justicia no debe ser selectiva, y que sería profundamente ominoso que a todos los probables ex funcionarios corruptos (de secretarios y directores de área para abajo) se les otorgara “perdón” u “olvido”… sin que se sepa de qué. También sería escalofriante que la PGR o la Fiscalía fueran usadas “para ver qué les encuentran” a los sujetos de tal persecución (equivaldría a las inconstitucionales razias, en que la chota detiene a un montón de personas para ver quiénes pueden ser acusadas de algún delito).

LEGISLEN Y DESPUÉS VIRIGUAN

De la Guardia Nacional se han levantado voces contra la participación en ella de policías militares y navales (más los federales), pero fue con soldados formados en las instalaciones militares de San Miguel de los Jagüeyes (más los de caminos) con quienes en el zedillato se constituyó lo que conocemos como Policía Federal… sin que alguien ponga el grito en el cielo porque en ésta se desempeñen aún quienes provinieron de las Fuerzas Armadas.

Si prospera la creación de la Guardia Nacional que quiere AMLO, el mando, la supervisión, el control de su tarea policiaca sería de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual tiene el atractivo de “traer cortita” (disciplina, valor, honor) a una corporación cuya totalidad de integrantes, como ahora los de la PF, quedarían en condición de civiles.

Por eso mismo, lo de la temida militarización contra la que se clama es relativa, ya que solamente cuando la policía llamada Guardia Nacional fuese rebasada en sus funciones específicas, entrarían al quite Ejército y Marina Armada, aquí sí, como tales.

Lo que carece de toda lógica es que la diputación de Morena, con el respaldo de las bancadas afines, haya presentado este martes 20 de noviembre una iniciativa de reforma constitucional para crear la Guardia Nacional que, según dice el presidente electo, será sometida a consulta (legal, si antes cambian las reglas, o patito de ser como aquella con que se ha querido justificar la muerte del nuevo aeropuerto en Texcoco).

Consulta popular ¡tres meses después! de que la nueva corporación sea constitucional: Mario Delgado, coordinador de Morena en San Lázaro, advirtió ayer mismo que la iniciativa debe aprobarse antes del fin de este año.