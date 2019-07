A cuidarse del golpe de calor

La Secretaría de Salud lanzó ayer una alerta a los sinaloenses para que tomen las medidas preventivas con el fin de no ser afectados por el impacto o el golpe de calor. El llamado es en el contexto del azote del calor en territorio sinaloense hoy y mañana con temperaturas que se pronostican llegar a los 46 grados centígrados.

El ambiente es propenso para que el impacto o el golpe de calor le dé a alguien si se expone a los rayos solares. De hecho, en esta temporada ya van 19 impactos de calor que han sido atendidos por el sistema de salud en Sinaloa.

La precaución es indispensable para no tener problemas por el calor pese a que en algunas zonas de la entidad ya ha llovido y refrescado un poco.

En ese sentido, no deben los sinaloenses de exponerse al sol si no tienen necesidad o si van a hacerlo que lo hagan con protector solar. Las medidas de autocuidado influirá a no exponer su salud.

Hay que actuar con responsabilidad, sobre todo con los que dependen de los adultos: los niños y más ahora que están en periodo vacacional.

Sin embargo, si alguien sufre por alguna causa el impacto o el golpe de calor debe de inmediato acudir a la atención médica. De ese depende que su estado de salud no se le complique.