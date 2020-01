A desenterrar el hacha. No solo la administración de la UAS está en la mira. También los trabajadores sindicalizados. Los dirigentes de los dos sindicatos que se tienen en la Universidad Autónoma de Sinaloa, el administrativos y académicos, están seguros de que el Gobierno federal intenta despojarlos de los logros sindicales que por muchos años costaron no solo esfuerzo sino hasta sangre a los trabajadores. Para el dirigente del Suntuas Académicos, José Carlos Aceves, la retención de los dineros que provocó el retraso en el pago de la primera quincena de enero es tan solo el inicio de la arremetida que el Gobierno federal pretende hacer contra la UAS. No creen lo que dijo el senador de Morena, Rubén Rocha, de que los beneficios sindicales de los trabajadores no serán tocados. No confían. Y por ello han iniciado reuniones con trabajadores en los centros de trabajo de todo el estado primero para informar y segundo para comenzar a estructurar la defensa de sus derechos laborales que ellos sienten en peligro. Afirman que con el argumento de revisar la aplicación de los recursos se pretende someter a revisión el contrato colectivo y los beneficios que tienen los trabajadores sindicalizados. Eso no lo permitirán. Los líderes sindicalizados destacaron que el Gobierno federal impuso un plazo fatal para que la UAS muestre como se está aplicando el presupuesto. Ante esto, las asambleas internas de información tendrán que agilizarse para que se permita con tiempo asumir posiciones. La situación pudiera subir de tensión. Habrá que seguir de cerca el tema.

Primer logro. Autoridades del Acuario Oceanográfico de Valencia firmaron un convenio de colaboración para apoyar lo que será el acuario más grande de Latinoamérica en proceso de construcción en Mazatlán. Desde Valencia, el gobernador Quirino Ordaz Coppel se mostró contento por la firma del convenio que permitirá aprovechar los conocimientos en materia ambiental que tienen los españoles. Pero sobre todo, la particular atención de educación que se ofrecerá a los niños sobre el mundo marino. En la agenda de trabajo que se llevó hasta España se incluyeron reuniones ejecutivas con inversionistas españoles, a quienes se intenta entusiasmar para que vengan a invertir a Sinaloa. El Grupo Riu ya lo hizo en Mazatlán, donde tiene un hotel y lo acaba de ampliar con una oferta de 300 cuartos más. La Inauguración de Fitur será hoy y se tienen agendadas reuniones de trabajo para sembrar las posibilidades de Sinaloa entre los promotores turísticos que asisten a la Feria Internacional de Turismo.

El Químico, enfiestado en Madrid. Las fotografías y los videos que se han enviado del alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, y la comparsa que lo acompaña solo evidencia que anda de fiesta. Y una fiesta cara, por supuesto. Porque se exhibe bailando frente a la Banda El Recodo y la comparsa que llevó, no solo de bailarines de Cultura, sino de colaboradores y hasta algunos empresarios como Guillermo Romero, el propietario de Tostaditas Blancas, el constructor de una grandísima torre en Playa Norte y Erick Arellano, uno de los propietarios de la empresa Nafta. Y precisamente esto último es lo que más se comenta en redes después de hacer circular las fotografías y videos. ¿Cómo es posible que el representante de Nafta conviva tan feliz con el alcalde si hay un conflicto judicial en medio?.