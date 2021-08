A disposición la semilla de frijol variedad Azufrado Higuera

BOLETÍN INFORMATIVO DE AARFS, A. C.

Con el objetivo de asegurar una buena producción y rentabilidad de nuestros productores socios y clientes, AARFS A. C. pone a su disposición semilla de frijol variedad Azufrado Higuera Certificada y analizada por el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS) y por el laboratorio fitosanitario UTEFI de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Fuerte, considerando los parámetros de germinación, vigor, pureza física y varietal, ausencia del virus del mosaico común (BCMV), entre otros, los cuales pueden traducirse directamente en la calidad del desarrollo del cultivo. Para mayores informes y apartado de semilla, favor de acudir a nuestra área de Ventas y/o comunicarse al teléfono 6688-12-3349.



• AARFS A. C. pone a disposición de todos los productores agrícolas de la región nuestros servicios en el área de Crédito para este ciclo agrícola otoño-invierno 2021/22, donde conocerá más de nuestra oferta de créditos comerciales y de avío, todo esto con tasas preferenciales, además de contar con asistencia técnica especializada para la atención de sus cultivos, seguro agrícola e insumos como semilla para siembra, fertilizante y diésel de excelente calidad. Asimismo, a nuestros socios y clientes, los invitamos a renovar sus líneas de crédito. Para más información, llame al número 6688-15-4447 del área de Crédito o acuda a nuestras oficinas en donde se les atenderá con gusto.



• Actualmente, las presas a nivel estatal almacenan 6 mil 419 mm3, registrando un nivel de 42 % sobre su capacidad de conservación, mientras que el año pasado almacenaban un volumen 7 mil 296 mm3 a la misma fecha. En lo que respecta al sistema de presas regionales integradas por la Luis Donaldo Colosio, Miguel Hidalgo y Josefa Ortiz de Domínguez, tiene un almacenamiento de 3 mil 90 mm3, registrando un 47 % sobre su capacidad de conservación, mientras que el año pasado a la misma fecha se contaban con 3 mil 331 mm3. Es importante que las presas sigan recuperándose en las próximas semanas para tener un ciclo agrícola normal.



• Gracias a las últimas lluvias que se han presentado en el Valle del Fuerte y debido a la humedad ahora presente en nuestros suelos, aún es momento para la siembra de Sesbania como cultivo de cobertura de verano, cuyas propiedades se destacan por su capacidad de fijar nitrógeno en el suelo gracias a sus nódulos radicales, además de regular la temperatura, producir materia orgánica y promover la micro y macro biología para la regeneración del suelo agrícola. Cabe mencionar que el manejo agronómico de este cultivo es mínimo y de muy bajos costos de producción. En AARFS A. C. contamos con esta semilla a su disposición, y le recomendamos implementar esta práctica agrícola sustentable para nutrir su suelo agrícola. Para más información no dude en llamar al teléfono 6688-12-3349 de nuestra área de Ventas.



• Después del impulso alcista en los commodities motivado por el reporte de Oferta y Demanda de la semana pasada, el aumento de contagios debido la variante delta de Covid-19 y el temor que la economía no se recupere a los niveles previstos ocasionaron fortaleza del dólar y la debilidad de los precios de los combustibles, por lo anterior, y por el clima favorable en las zonas productoras de maíz, el precio internacional del grano sufrió una caída de 13 dólares comparado con el cierre de la semana pasada. La cotización actual para la cosecha de Sinaloa del próximo ciclo, futuro julio/22, sin bases, es de 215.80 dls/ton.

• Respecto al frijol, las constantes lluvias en Zacatecas, Durango y Chihuahua han dificultado culminar las labores de siembra antes que venciera la ventana optima de siembra la semana pasada y cualquier plantación posterior corre un alto riesgo de siniestro por helada. A pesar de que no se sembrará el 100 por ciento de la superficie proyectada, el mercado espera un buen ciclo agrícola Primavera-Verano 2021. El frijol azufrado de Sinaloa mantiene su demanda, cotizando en las principales centrales de abastos en Guadalajara y del DF-Iztapalapa en niveles de 32.00 y 38.50 pesos por kilogramo respectivamente.