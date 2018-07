¿A dónde irán los itamitas?

Los cuatro amigos históricos desde las aulas del Instituto Tecnológico Autónomo de México, mejor conocido como el ITAM, eran y siguen siendo Luis Videgaray, José Antonio Meade, Virgilio Andrade y Abraham Zamora.



Andrade llegó al ITAM en 1985, Zamora en 1986, Meade en 1987 y Videgaray en 1988. Virgilio encabezó en ese último año el Consejo de Alumnos del ITAM.



En 1989 el Consejo lo asumió Jaime Gutiérrez Casas. Videgaray, Meade, Zamora y Francisco González se sumaron a ese Consejo. En esa misma planilla ganadora estaban José Yunes (candidato del PRI que acaba de contender por el gobierno de Veracruz), Raúl Murrieta, Jaime Valls y Nicolás Kubli.



Para 1990 el presidente del Consejo fue Luis Miguel Montaño. Los dos vicepresidentes de esa mesa directiva eran precisamente Ernesto Cordero (defenestrado del PAN por el equipo de Ricardo Anaya por apoyar abiertamente a Meade en las pasadas elecciones) y Andrés Conesa (director de Aeroméxico).



Para 1991 el nuevo presidente del Consejo era Videgaray. Sus dos vicepresidentes eran Raúl Murrieta y Fernando Manzanilla. Además lo acompañaban en esa planilla Esteban Levin, Fausto Barajas, Daniel Karam, Antonio Vivanco y Armando Ríos Píter (que de candidato independiente pasó a respaldar la candidatura de Meade).



Todos ellos formaron parte de la misma generación de Luis Videgaray y se terminarían vinculando al bloque de Abraham Zamora y Virgilio Andrade. El enlace fue Barajas (pieza relevante de la pasada campaña de Margarita Zavala). Al pasar los años de la licenciatura se volvieron un solo grupo político.



Más adelante ee sumaron otros personajes de la vida estudiantil de la planilla que no ganó en ese 1991. Apunte a Alejandro Ríos Camarena, Oswaldo Santín, Luis Antonio Ramírez, Gerardo Cajiga, Luis Miguel Albores y Moisés Orozco.



DÍAS DE TERTULIAS

El periodo 88-90 fue de grilla estudiantil en el ITAM. Este grupo de amigos solía reunirse todos los jueves en casa de José Antonio Meade o Luis Antonio Ramírez. Invitaban a algún político prominente del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Empezaron asistiendo 12 y terminaron con 25.



Otros que se fueron incorporando fueron Jaime González Aguadé (expresidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y designado por Meade para llevar las relaciones con los empresarios en el pasado proceso electoral) y Roberto Moya.



Mikel Arriola (candidato perdedor por el PRI para el gobierno de la CDMX) no apareció, sino hasta el gobierno de Felipe Calderón en la SHCP. Era el Jefe de la Unidad de Legislación Tributaria cuando Cordero era el secretario, Meade Subsecretario de Ingresos y José Antonio González Anaya Jefe de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas.



Cuando a Meade lo nombran subsecretario del ramo Mikel se queda como parte del equipo de González Anaya, quien a su vez es promovido a la Subsecretaría de Ingresos.



Conesa dejó la dirección general de Crédito Público de Hacienda en 2004 y Zamora la coordinación de asesores del entonces Subsecretario de Hacienda, Alonso García Tamés, en 2005. Ambos se fueron a Aeroméxico.



En esa época, la casa de Zamora se convirtió en centro de reunión de todo ese bloque de itamitas. Zamora rescató la tradición de las tertulias. Empezaron en 2009 con una asistencia de 35 y para 2012 llegaron a más de 80.



TRES BLOQUES

González Anaya no era del grupo ITAM. Estudió en Harvard. Llegó a la Presidencia cuando el titular era Salinas de Gortari. Desembarcó a través de Ana Paula Gerard, que era la Secretaria Técnica del Gabinete Económico. La función de Pepe Toño era dar seguimiento al gabinete económico.



Más adelante se casaría con una hermana de Ana Paula y ésta con Salinas de Gortari, por lo que terminaron siendo concuños.



En 1991 emigraría a Harvard otra vez para hacer su doctorado y su lugar lo ocupó Conesa. Desapareció de la escena y regresó en 2002 como coordinador de asesores de Agustín Carstens cuando éste era Subsecretario de Hacienda con Vicente Fox. Carstens lo mandó a la Unidad de Seguros y Valores.



Con Calderón, siendo ya secretario de Hacienda Carstens, lo mueve a la susodicha Coordinación con Entidades Federativas. González Anaya (actualmente secretario de Hacienda) está más identificado con Meade que con Videgaray, aunque éste terminó adoptándolo a él y a más itamitas en el gobierno de Enrique Peña.



En la administración peñista la SHCP estuvo dominada fundamentalmente por tres grupos muy identificados: el ala tradicional que viene desde tiempos de Calderón y que está comandado por Banco de México, y el área de Planeación Hacendaria, donde el subsecretario Miguel Messmacher es su exponente.



El segundo grupo era del ex subsecretario del ramo, Fernando Aportela, quien aglutinaba a los funcionarios que no pertenecían a ningún grupo. Estudió la licenciatura y el doctorado con el propio Videgaray. Coincidieron en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y después en la práctica profesional privada en Protego, de Pedro Aspe.



Y el tercer grupo lo encabezaba Fernando Galindo, el único videygarista que quedaba y que abanderaba al grupo más preponderante y numeroso en la SHCP, muchos provenientes del IPAB y donde destacan Oswaldo Santín, Ricardo Treviño, Alberto Pereda, Fernanda Casanueva y Alejandro Ríos Camarena.



Aristóteles Núñez es otro que no pertenecía originalmente al grupo de Videgaray, pero que también fue adoptado. Egresado del Politécnico Nacional, llegó al área de Recaudación del SAT entre 1996 y 1997, cuando el director general era Juan Manuel Galarza y el secretario particular Jaime Valls.



Núñez se montó al grupo por el mismo Abraham Zamora, quien lo recomendó a José Antonio Meade para diseñar el IPAB, del que en 1999 fue director general adjunto.



Apunte: Esta columna se publicó casi tal cual el 8 de septiembre del 2016.