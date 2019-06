¿A dónde va la cuarta T?

El delegado federal Jaime Montes viajó ayer por la tarde a la Ciudad de México a rendir cuentas al presidente Andrés Manuel López Obrador y adelanta, que en Sinaloa avanza la Cuarta Transformación y lleva ya censados y entregando apoyos al 96 por ciento de los adultos mayores y al 97 por ciento de los estudiantes, pero lo más interesante son las acciones que vienen, de rescate del control del agua de riego y la fusión del sector salud.

En Sinaloa se tenía contemplado a 140 mil adultos mayores, pero hay 203 mil, de la misma manera hay 40 mil discapacitados de los 300 mil que se iban a apoyar en el ámbito nacional, pero surgieron casi tres millones y entonces los recursos se están orientando de manera prioritaria apoyar a las zonas indígenas, a las marginadas y a donde hay más riesgo de violencia.

En estancias infantiles el censo es de 17 mil, inicialmente se contemplaba solo 13 mil 203, se canalizan solo a madres que trabajan y se depuran a las que tienen derechos en el IMSS o en el Issste, y ya empieza el adelgazamiento de las delegaciones federales como la Sedatu, Sener, SCT, Issste e IMSS, solo quedará en Sinaloa el delegado federal, a los trabajadores de confianza se les venció el contrato el último día de diciembre y quedarán solo los empleados de base que son los que saben hacer el trabajo.

Avanza también una promesa de campaña de Jaime Montes, cuando compitió por la diputación federal, el gobierno asumirá de nuevo el control del agua que en la actualidad tienen los distritos de riego, se incorporará a directivos honorarios, como ya existe un módulo así en Culiacán y otro en El Carrizo, ya no serán los mismos directivos de siempre, y no manejarán dinero porque los pagos se harán directo en los bancos. Para esto se hará una consulta, no se atropellará a nadie.

Desaparecerá el seguro popular, que ni es popular ni es seguro, y se fusionará el sector salud con la creación del instituto de salud, que aglutinará al IMSS, Issste y centros de salud, pero eso durará como un año, se tiene que cambiar la ley.



Popurrí. Fuerte revira la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. Dice que es falso que se pretenda atentar contra la autonomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa; por el contrario, la izquierda y Morena siempre ha luchado por la autonomía de las universidades del estado y del país, dice que así se lo ha dicho al rector en diversas ocasiones, por lo que le extraña que se convoque a movilizaciones cuando en el Congreso no se estaba discutiendo la ley universitaria.

Eso si deja muy claro que también se debe respetar la autonomía del Congreso, que no le puede negar la entrada a iniciativas que presentan ciudadanos y que cuando se vayan a analizar se convocará a los universitarios, a quienes las promueven y a todos los ciudadanos interesados.



FORO. Listo, con la familia de EL DEBATE, en Mazatlán para el foro sobre Federalismo y Seguridad que se efectuará hoy, en el que entre otros participan los senadores Ricardo Monreal, Imelda Castro, Damián Zepeda y Mario Zamora. De seguro saldrán chispas, pero será interesante.