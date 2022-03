A elegir consejeros y magistrados

audima

Un país no nace siendo democrático, se hace. No soy politólogo, internacionalista o historiador, pero a lo largo de la historia podemos ver distintos ejemplos de esto, encontrando elementos indispensables para la práctica democrática: libertad de expresión, libertad de asociación, separación de poderes, etc.

En este sentido, en aras de contribuir a la construcción de una democracia más fuerte y consolidada, el día de ayer el presidente anunció en la mañanera que enviará una iniciativa de reforma a la Cámara de Diputados para la elección de consejeros y magistrados electorales mediante voto popular. ¿En qué consiste esta iniciativa? No se dieron grandes detalles de ella, pero el presidente propone que cada poder – ejecutivo, legislativo y judicial – presente veinte candidatos, o sea, sesenta en total, para que mediante elecciones sea “el pueblo” quien decida los perfiles idóneos a ocupar dichos cargos.

Al momento de escuchar esto mis primeras dudas fueron ¿es real esto?, ¿ya lo tenía pensado desde antes o fue mera improvisación del momento? Imagínense ahora, procesos de elección cada tres años, consultas populares cada que se desee legitimar una decisión controversial, proceso de “revocación de mandato”, y ahora presentarse en las urnas para decidir de entre una lista de sesenta aspirantes a quiénes ocuparán dichos cargos; sí leyó bien, SESENTA opciones.

¿Cómo elegir de entre una lista tan extensa?, ¿realmente el electorado estudiará a profundidad el perfil y propuestas de cada uno de los aspirantes? Siendo realistas, en las elecciones cotidianas para puestos legislativos, alcaldes, presidente, etc, en muchos casos no gana aquel candidato o candidata con la mejor propuesta, con mejor perfil; desgraciadamente el grueso del electorado no se detiene a analizar a los candidatos de una lista de cuatro o cinco opciones. ¿Ahora se pretende que lo haga de sesenta?

Imagínense lo que esto produciría: podrían llegar a estos cargos personas no preparadas, pero cobijadas por los intereses de cierto grupo de poder y legitimados por “el pueblo sabio” ¿Acaso esto es lo que se busca? Se sabe que el ataque a los órganos electorales no ha descansado: posible juicio político a consejeros del INE, desacato a medidas cautelares del INE y el TEPJF, etc. Aún con todo esto, el INE se mantiene, tal vez más debilitado que nunca, pero firme aún.

No es que quiera pensar mal, pero veo solo dos explicaciones a este anuncio del presidente, ninguno de los dos resulta positivo. Como primer escenario, esto es meramente un distractor de los escándalos actuales y de la agenda política del futuro cercano: libertad de Alejandra Cuevas y posible responsabilidad del fiscal Gertz Manero en este caso; aún queda pendiente el escándalo de la casa de Houston, la futura discusión de la reforma eléctrica, etc. Como segunda posibilidad, la cual me resulta más alarmante, es que en realidad vaya a presentar dicha iniciativa y de esta manera asestar un ataque más a la democracia. ¿Algo les huele mal para el 2024?