A empleados de Cobaes los dejan esperando su aguinaldo

Los dejan esperando el aguinaldo. Llegó la Navidad, y el personal de confianza de Cobaes no recibió el tan esperado aguinaldo que muchos docentes, administrativos, directores y subdirectores utilizarían para la compra de la cena navideña y regalos para sus familias. Molesto, el personal señala que tampoco tiene la esperanza de que el depósito quede para Año Nuevo; resignados, confían que este derecho laboral se vea reflejado en sus cuentas en enero.

Encontronazo. Se habla que la disputa del poder entre el delegado de vialidad y transportes en el norte de sinaloa, hugo leal, y el jurídico de la dependencia, érick flores, va más allá de estos. el fondo real de la pugna está entre el director de la institución en sinaloa, guillermo damián haro millán, y el que funge como asesor, josé luis polo palafox. y es que haro millán apoya a leal, y flores a polo palafox, quien al parecer tiene poderes plenipotenciarios en esa dependencia. es más: dicen que polo palafox va a agarrar más vuelo ahora que tome protesta en la segunda semana de enero como presidente de la federación de abogados de sinaloa, posición que ganó con el apoyo de 18 colegios de abogados diseminados en toda la entidad. el encontronazo es tan fuerte que ya se dice que podría darse una purga de uno de los dos de vialidad y transporte entrando el año.

No aplican mano dura. Sin acciones contundentes, pero buenos deseos de recomendaciones, las corporaciones policiales y de seguridad se mostraron flexibles en el alcoholímetro, sanciones y operativos, ya que, por citar un ejemplo, tanto el alcalde fernando pucheta, como el secretario de seguridad pública, joel ernesto soto, no aseguraron mano dura ni cero tolerancia en medidas de seguridad y prevención necesarias para garantizar fiestas navideñas tranquilas y sin saldos que lamentar, ya que solo “recomiendan” evitar portarse mal.

Buenos deseos. Aunque no tiene asegurada su continuidad al frente de la alcaldía, diana armenta está convencida de que el 2018 será mucho mejor año para guasave, a pesar de que las numerosas deudas que tiene su gobierno no desaparecerán como por arte de magia. lo que sí es una realidad es que, de llegar otra persona a la presidencia municipal, deberá tener mucho oficio en el aspecto financiero para tratar de llevar ese barco a buen puerto, pues de no ser alguien con esas características seguramente el salir de ese pantano se volverá más complicado, pues ya se vio que los buenos deseos no alcanzan para eso, sino más bien se requiere una planeación más acertada en cuanto a lo que se percibe y lo que se gasta.

Quién tendrá la razón. Ya hace un par de meses que se dio a conocer un problema de contaminación del agua en la sindicatura de alhuey, angostura, para lo cual se procedió al análisis de unas muestras que, según la gente, resultó positiva, mientras que en otro que hicieran las autoridades competentes fue negativo. al respecto, la vocal ejecutiva de ceapas, liliana cárdenas valenzuela, señala que se tendrá que hacer otro análisis más para así definir bien la situación, pues con el estira y afloja que hay nadie quiere ceder y las cosas podrían ir más allá de una simple confrontación de dimes y diretes entre ambas partes, pues de existir el foco de infección se tornaría en un serio problema de salud. por ello no debe tomarse el asunto a la ligera.