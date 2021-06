A esperar los tiempos de entrega-recepción en Ahome

Nueva relación. Después de las elecciones, algunos sectores de la sociedad de Ahome se ven más relajados porque ya está por terminar el trienio y empezar uno nuevo. El ambiente mejorado se notó ayer en el encuentro entre los dirigentes de los sectores productivos que integran la Intercamaral con el alcalde electo Gerardo Vargas Landeros. El diálogo fue más fluido, de mayor confianza, sin poses demagógicas, en el tratamiento de los diferentes temas de la vida pública de Ahome. Muchos tienen la impresión que la ayer fue la reunión de punto de partida para recuperar la buena relación entre los hombres de negocios de Ahome y el gobierno municipal. De hecho, un gesto de Vargas Landeros hacia los líderes empresariales es que les pidió propuestas consensuadas entre ellos para algunos puestos en su gabinete que aún no los tiene definidos.



No a la provocación. Por cierto, Vargas Landeros no se quiebra la cabeza por la postura del alcalde Guillermo Billy Chapman de que no le va a abrir las puertas de las dependencias hasta el 1 de noviembre, cuando entra en funciones. Ese tema lo tiene sin cuidado. Él se va a ceñir a los tiempos que marca la ley. Y esta marca que 30 días antes del cambio de poder se deberán de formar las comisiones de enlace. Tanto del que llega como el que está para ir sentando las bases del cambio. Algunos señalan que Vargas Landeros hace bien en no caer en la provocación para el conflicto porque a partir del 1 de septiembre las cosas van a ser diferentes en el municipio.

Lo mínimo. El alcalde electo no está esperando llegar al despacho principal de Palacio Municipal para perfilar las tareas de su gobierno, sino que ya está en ellas. Vargas Landeros ha viajado a la Ciudad de México para apuntalar los proyectos para resolver los problemas que aquejan a los ahomenses y apuntalar las inversiones. Incluso, cabildeó con funcionarios federales para la instalación de la planta de fertilizantes en Topolobampo, que se comprometieron a agilizar. Vargas Landeros dijo que la planta de fertilizantes es lo mínimo que van a detonar en su trienio. Sabe que con esto se vienen en cascada otras inversiones que generarán trabajo y beneficios para los ahomenses.



La causa. Muchos señalan que el cambio de postura de la dirigencia estatal del PRI encabezada por Cinthia Valenzuela sobre la impugnación de los resultados de la elección que interpusieron Mario Zamora para gobernador, Marco Antonio Osuna para alcalde y Dulce Ruiz para diputada local, es más bien para calmar los ánimos de algunos priistas ligados a estos que están pidiendo sus cabezas por el descalabro que tuvieron el 6 de junio. O sea, los responsabilizan a ellos. Por eso, de rechazar la impugnación ahora estos la apoyan aunque sea de palabra. En realidad, abona a la permanencia de Chinthia Valenzuela en el liderazgo estatal a que son muy poquitos los priistas ahomenses que piden su destitución. Si no otra cosa fuera. A los priistas ahomenses no les quedó ni ánimo para andar buscando culpables.

En la mira. Dicen que uno de los funcionarios estatales en Ahome que anda nervioso es el coordinador ejecutivo del Cobaes en la zona norte de Sinaloa, Policarpo Infante Fierro. Ya se le hace que le dan las gracias en forma anticipada, como se la dieron a Javier López Jackson para que entrara Gabriel Vargas Landeros, hermano del alcalde electo. Infante Fierro es uno de los que se metieron de lleno para que triunfaran los candidatos priistas, pero el resultado fue desfavorable. Y como hubo detalles hasta el mismo día de la votación, algunos consideran que Gerardo Vargas va a pedir su salida desde ya.

