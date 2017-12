A estar alertas

No son pocas las personas que toman el llamado maratón Guadalupe – Reyes, que no es otra cosa que llevarse de fiesta en fiesta todas las posadas de los últimos días de diciembre y el inicio de enero. Lo malo es que esto suele ir acompañado de excesos. Los más aparentemente inofensivos, como la ingesta de alimentos en exceso, puede significar un problema para personas con enfermedades crónico degenerativas, que suelen darse a sí mismos el placer de relajar su régimen de cuidados para disfrutar de los días de las posadas. Por eso es que todos los cierres de año se suman muchos casos de personas que se agravan de su males o hasta pierden la vida. Y ni hablar de la ingesta de alcohol y otras sustancias. Esas son peligrosas tanto para la gente que ya está enferma como para los jóvenes que gozan de salud. Todos los años se suelen registrar serios accidentes relacionados con los abusos del alcohol y hasta con las desveladas. No se sume al maratón Guadalupe-Reyes, cuídese y proteja a sus seres queridos.