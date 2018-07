A evitar asaltos en transporte público

Donde de nuevo reina el temor es en los transportes del servicio público que operan en la capital sinaloense, esta vez son los amantes de lo ajeno quienes cometen asaltos a mano armada en la ruta Barrio-Pemex, entre otras más. Expertos en garantizar la seguridad de los usuarios, favor de comunicarse con el secretario de Seguridad Pública de Culiacán, Óscar Guinto Marmolejo, al ‘fon’ (667) 758-76-00.Se solicitan los servicios de los mejores para que se lancen a los caminos vecinales del municipio de Mocorito y se encarguen de arriar el ganado vago que anda dando lata por ahí, ya que de repente podrían provocar un accidente al intentar quitarse un trancazo como ya se ha visto en algunas ocasiones, siendo el caso más reciente el de la ambulancia de la Cruz Roja cuando se le atravesó un burro en la carretera a San Benito. A pesar de ello, el ganado vago se sigue viendo en los caminos. Si te interesa la chamba, márcale al ‘chaca’ de la Ganadera en ese municipio, Waldemar Angulo, al (673) 735 00 55.El Ayuntamiento de El Fuerte busca quien se apiade de los del ejido Vinaterías y les vaya a echar aunque sea escombro a la calle principal, pero varios dompazos pa’ emparejar los caminos, pa’ que los vecinos no se alboroten tanto con las lluvias, porque no se tiene pa’ cuándo arreglarles el lío que alegan los vecinos que administración tras administración municipal les dicen que les van a solucionar. Si alguien tiró una pared, el techo o el cantón entero, por fa, échele el fonazo a la alcaldesa del Pueblo Mágico, Nubia Ramos, al (698) 8930320 pa’ que mande por ellos, ¿sale?Si están estudiando mercadotecnia, ciencias de la comunicación, psicología o para educadora, y buscas algún sitio en dónde realizar tu servicio social y tus prácticas profesionales, en la biblioteca pública de Guasave te están buscando. La idea es crear programas, estrategias y campañas para promocionar la lectura en los habitantes de todas las edades y así darle de verdad un uso a las instalaciones y a los ejemplares con los que se cuenta.Si te interesa, échale la llamada a la encargada de la biblioteca, Olivia Cervantes, al teléfono (687) 871 8705.La Dirección de Seguridad Pública de Escuinapa intensificó los operativos en huertas de mango donde se cometen robos hormiga, pero han detectado que de las 25 personas detenidas por no acreditar la legal procedencia de la fruta, la mitad son menores de edad. Ante situación, no estaría mal que le hicieran llegar al jefe policial un programa preventivo y de concientización para aplicarlo en los lugares donde se está cometiendo este delito que daña el patrimonio de los mangueros. Si alguien sabe de alguna estrategia, llámele al comandante Alberto Castro al número (695) 953 0018.