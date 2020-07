A investigación los "baños de oro"

¡Así no, presidente!, le reclama el líder del PAN, Ariel Aguilar, a Chapman por la sospecha de lo inflado en el gasto de los baños

A investigación. Era lógico que alguien hiciera eco de las sospechas del gasto exagerado en la construcción del módulo de baños en el estacionamiento del Cerro de la Memoria. La inversión que se dio a conocer en el acto de inauguración en el que estuvo el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, fue de un millón 350 mil pesos, que algunos se quisieron ir para atrás porque aseguraron que la obra no llega ni a la mitad de lo anunciado. Que se les pasó la mano. Ya bautizaron el módulo como los “baños de oro”. Sea por una cosa u otra, el caso es que el presidente del PAN en Ahome, Ariel Aguilar, exigió ayer a la síndica procuradora Angelina Valenzuela una investigación del gasto en esa obra en la que coincide con muchos que está “inflada”. Aguilar estuvo en la obra y desde ahí le lanzó un ¡así no, presidente!



Los reclamos. Muchos dicen que también le tienen que echar el ojo al gasto que se hizo en el equipamiento del Mercado 030 porque las mesas, los botes de basura y lo demás que instalaron ahí no les cuadra mucho para la inversión de un millón 35 mil pesos que expusieron en el acto en el que estuvo el alcalde Chapman. O sea, el presidente salió de su casa en los últimos días para actos en el que los recursos canalizados están de boca en boca porque al parecer no concuerdan con la realidad. Incluso, el líder de los locatarios del mercado, Miguel Oseguera, fue ‘puesto pagado’ por los comerciantes por no invitarlos al evento para decirle cuántas son cuatro más cuatro al alcalde Chapman y, sobre todo, cuando supieron la inversión que dicen canalizaron. La opinión es que está bien lo que llevaron, pero se pasaron con lo que aseguran invirtieron. Acorralado por los reclamos, Oseguera les salió con que ni él sabía que iban a realizar el acto. O este pretendió verle la cara a los locatarios o Chapman quiso hacer el acto sin ellos para que no hubiera barullo.



Comparsas. No necesitaba decirlo porque los ahomenses y choicenses ya lo sabían, pero el presidente del PAN en Sinaloa, Juan Carlos Estrada, seguramente lo que quiere poner al salvo al instituto político. Y es que se deslindó de los regidores del blanquiazul de Ahome, Alfonso Pinto, y de la de Choix, Lidia Villalba, a quienes acusó de ser comparsas de los gobiernos morenistas del alcalde Chapman y del alcalde Omar Gill Santini, que están gobernando en forma pésima e incompetentes. Y es que los regidores, en lugar de ser contrapeso de estas administraciones, la avalan con la mano en la cintura. En el caso de Pinto fue muy notorio su cambio radical. Empezó muy bravo con el caso de las ambulancias, pero de un día para otro todo fue color de rosa en ese asunto y hasta la fecha apoya a ultranza al alcalde Chapman.



El plazo. Dicen que con conocimiento de causa, el presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos en Sinaloa, Faustino Hernández Álvarez, fijó un plazo de un mes para que ya se le pague a los productores de trigo y maíz a los que la empresa Multigranos les debe desde hace más de un año. Esto porque ya se concretó el fideicomiso con lo que se logrará el financiamiento para pagarle a los productores, lo que se ha retrasado por el problema de la contingencia del Covid-19. El también diputado local hace esas precisiones tras que nuevamente los productores ligados de una u otra forma al morenismo tomaron la caseta de peaje de San Miguel Zapotitlán para exigir el pago de la producción. Hernández Álvarez no se quiere dejar comer el mandado político en esa lucha.



Nerviosismo. Se habla que los que están nerviosos por el mensaje contra la traición de la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos, son los funcionarios que hicieron grupo con el tesorero Esteban Moreno. Y es que en Ramos está el despedirlos, e incluso dicen está tentada a hacerlo.