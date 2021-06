A la diputada federal electa Ana Ayala se le puede ver cómo modela en una sesión de fotos

La estrella. Como si se tratara de una estrella de la televisión, a la diputada federal electa por Morena Ana Ayala Leyva se le puede ver cómo modela en una sesión de fotos en un video que llegó a la columna El Ingenio. El asunto no tendría trascendencia si no fuera porque la obra fotográfica está a cargo ni más ni menos que del abultado equipo de comunicación del Ayuntamiento de Ahome, quienes, siendo fieles a “su patrón”, hacen la chamba con el equipo material y humano pagado del erario de los ahomenses. Faltaría ver si los videos son actuales para sus fotos en la ficha técnica del Congreso o, todavía peor, que fueron durante la campaña política, que sería una violación más. Pero si mintió al registrarse de que no tenía denuncia de violencia política de género, qué se puede esperar.

Salió el peine. Después de la declaración del gerente de la Japama, Hernán Medina, de que se multaría a los usuarios que usen bombas en sus viviendas, pero después dijo que era un malentendido y que solo se estaba concientizando para que no se usaran, salieron a relucir dos cosas: resulta que por la baja presión, por la ineficiencia en el servicio que están obligados a dar a los ahomenses, casi todo Mochis tuvo que hacer uso de esos equipos y tendría que multar casi a todos. Pero el otro, por demás increíble, es que los mismos usuarios tomaron fotos de la bomba que tiene el propio edificio de la Japama en sus instalaciones. ¡Así como pues!

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: “Estas son las prácticas que no tienen cabida en el PRI”: Alejandro Moreno tras pelea de militantes

Cuentas turbias. Siguiendo con Japama, lo que no está claro todavía es cómo se trabajará el tema de la entrega-recepción en la paramunicipal, donde la actual administración tiene un quebranto económico de más de 90 millones de pesos que el propio Billy Chapman aceptó, mientras que, por el otro lado, parece ser el lado fuerte del alcalde electo, Gerardo Vargas Landeros, ya que cada vez que tiene oportunidad presume su paso por Japama como gerente y las grandes obras de ampliación de la red de agua potable en el municipio bajo su tutela. Por lo pronto, el gerente de Japama, Hernán Medina, comenzó a bombardear a los medios de comunicación y redes sociales con spot y cortometrajes con mensajes alusivos al cuidado del agua y al pago puntual de este servicio. A ver si así se olvidan de las bombas, de las deudas, de las cuentas poco claras, de los despilfarros, de los entrenadores, de los guaruras… Mira pues.

Cuentas mochas. Ahora que se va acabar el trienio, sesionó la Junta Directiva del Instituto Municipal del Deporte de Ahome con el alcalde Billy Chapman. Sesionó de manera extraordinaria. Dicen que Fernando Montiel ‘El Kochulito’, director del IMDA, no se lo esperaba. A muchos preocupó que Chapman les dijo que es importante que el director del IMDA genere riqueza propia para que la institución logre autosuficiencia financiera y pueda subsistir más allá de los tres años de su gobierno, ya que esto beneficia al deporte en el municipio. Algunos alzaron la ceja y otros se sobaron las manos. ¿Por qué? Ya se sabrá.

Leer más: Gobierno de Ahome fortalece campaña “No la riegues, todos a cuidar el agua”

¿Casualidad? Extrañó la sesión extraordinaria del IMDA justo cuando circuló en las redes sociales una foto del alcalde electo de Ahome, Gerardo Vargas, con sus regidores y diputados electos, en la que el propio presidente municipal electo dice que es una reunión de trabajo con Jorge Flores Palafox y Felipe Juárez Soto, el presidente del IMDA que le renunció a Chapman para buscar ser candidato de Morena, a pesar de que había tenido graves señalamientos de cuentas no aclaradas y conflictos como el caso del estadio Navarro Escoto durante su periodo. Lo extraño es que diga que son coordinadores del deporte en la zona norte. ¿Acaso es un nuevo puesto dictado desde el Gobierno del Estado o serán parte de su gabinete?

Síguenos en