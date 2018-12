A la nueva administración ya le llueven las quejas

El que está en serios problemas es el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, quien ha recibido varias quejas por parte de los ciudadanos, como la del día de ayer, pues vecinos de la colonia Ampliación 5 de Febrero se manifestaron afuera del Ayuntamiento para que les dieran una solución al problema del suministro de agua que es a través de pipas, ya que dicen que, desde que entró la nueva administración, no han recibido el servicio pese a que ya han notificado al Ayuntamiento. Si usted se encuentra en el mismo caso, haga el favor de comunicarse con el alcalde al ‘fon’ (667) 169 76 56.

> La inseguridad está dura

La Dirección de Seguridad Pública de Ahome anda con todo buscando a la Liga de la Justicia pa’ que le hagan el paro de reforzar la protección en todos los rincones del municipio, porque de a tiro se pasan de lanza los cacos y el Chamuco, pues cuando no son accidentes mortales o ejecuciones, pa’ acabarla de amolar, los camiones acusan que volvieron los asaltos a los choferes. Ahí si usted sabe dónde anda la Liga, échele el ‘fonazo’ al ‘chaca’ de la dependencia, Juan Francisco Fierro Gaxiola, al (668) 815 27 36, pa’ que se pongan de acuerdo y vengan.

> Choferes rebeldes

En Guasave se necesita con urgencia un curso de manejo, y sobre todo de respeto para los choferes de los camiones urbanos, pues los usuarios se quejan de que son unos cafres y que dicen palabras altisonantes, además de que no sueltan el celular. Quienes tengan experiencia en dar cursos de este tipo, favor de comunicarse a la Alianza de Transporte Urbano en Guasave, al teléfono (687) 872 76 06, con Gregorio López.

> Pierden el estatus

Urge raza chambeadora que quiera entrarle a realizar barridos en los hatos de ganado del estado para estar alertas y evitar que no haya brotes de enfermedades como brucelosis y tuberculosis, pues según señala el líder de la Asociación Ganadera Local de Angostura, Ramón Alberto Urías, el estatus sanitario se perdió porque el Comité Estatal de Sanidad Animal dejó de hacer este ‘jale’. Si te interesa la chamba, márcale al líder ganadero al ‘fon’ (697) 734 00 81.

> No agarran el rollo

El alcalde Rosario, Manuel Pineda, está bien agüitado porque sus gobernados no agarran el rollo de que deben de conservar limpia la laguna El Iguanero. Tardan más los empleados del municipio en limpiar la zona, que los habitantes en contaminarla con plásticos, botellas de vidrio y toda clase basura. Es un problema de cultura y de educación, dice, y por ello está pensando en crear una cuadrilla de profesionales que acudan a los barrios más cercanos pa’ que eduque a sus habitantes, porque se están pasando de insanos. Si le interesa meter en cintura a esos ciudadanos maleducados, no la piense y llámele al presidente municipal al número (694) 952 04 10.