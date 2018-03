A los 9 años

El consumo de drogas de niños no ha disminuido en el norte del estado, sino que el problema sigue intacto con el ingrediente de que ahora usan hasta heroína. Esta realidad dramática y dolorosa la revela Esteban Ramírez, presidente de un Centro de Rehabilitación y Recuperación de Enfermos de Alcoholismo y Drogadicción en Los Mochis, pero es una realidad que no debe ser muy diferente en otras áreas geográficas de Sinaloa.Tomando de referencia la exposición que este hizo se puede asegurar que el problema no ha sido contenido pese a los esfuerzos institucionales que se han hecho con menores y adultos. Los centros no se dan abasto para atender a las personas con alguna adicción. Sin embargo, lo más grave es el caso de los niños de hasta 9 años que consumen heroína y otras drogas. La clave para contener la tendencia es que los menores tengan unas familias integradas, en donde reciban amor, respeto y protección. La responsabilidad mayor de inculcación de los valores está en el hogar. Hay que asumirla.