A los Toros de Tijuana no les ganaban ni los Dodgers 2017

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “El seguro de vida te ayuda a vivir todo el tiempo como pobre para morir como rico”… Dick Secades.--o-o-o-o-La pregunta de la semana…: Vamos a prisa hacia la Serie Mundial 2017,, por lo que se recuerda la primera de la actual secuencia, la de 1903, Piratas-Medias Rojas. En los cuatro juegos de Pittsburgh se batearon 17 triples por regla. ¿Recuerdas por qué?La respuesta…: El público era mayor que la capacidad del Exposition Park, por lo que los dos equipos y los umpires acordaron permitir que en la zona de seguridad, de pie y tras una soga, vieran la serie millares de personas. Eso los obligó a establecer que las pelotas de roletazo, metidas entre ese público, serían triple por regla. Los Medias Rojas se acreditaron doce triples de esos, los Piratas cinco. Tommy Leach, del Pittsburgh, impuso el récord de cuatro triples.Dónde y cuándo juegan.- La temporada 2018 será inaugurada el jueves 29 de marzo, con los 30 equipos en la acción, y terminará el 30 de septiembre. El Juego de Estrellas será el martes 17 de julio, en Washington. Los Rojos, que durante años inauguraban en juego único, por haber sido el primer equipo de beisbol profesional en 1869, inaugurarán junto con todos, con los Nationals de visita.Los otros 14 juegos inaugurales…: Astros en Texas, Angelinos en Oakland, Indios en Seattle, Medias Blancas en Kansas City, Twins en Baltimore, Medias Rojas en Tampa, Yankees en Toronto, Piratas en Detroit, Rockies en Arizona, Gigantes en Los Ángeles, Cachorros en Miami, Cerveceros en San Diego, Cardenales en Nueva York, Phillies en Atlanta.Especiales.- El Día de Jackie Robinson será el domingo 15… Los Twins y los Indios jugarán dos veces en el estadio Hiram Bithorn, de Puerto Rico, 17 y 18 de abril... Los Rojos hacen notar tres series de fines de semana…: Con los Cachorros, 31 de mayo a junio tres; con los Yankees, ocho a 10 de junio; y Dodgers, 22 a 24 de junio.-o-o-o-o-“Los anteojos oscuros son como las bermudas, no les quedan bien a nadie”… La Pimpi.--o-o-o-o-o-Campeones en cuatro juegos.- Tanto Toros como Pericos merecían ser protagonistas en La Serie del Rey, lo máximo de la Liga Mexicana de Verano. Ganaron los Toros, lógicamente porque jugaron mejor. Un compañero periodista que vio los cuatro juegos me dijo…: “Los Toros presentaron un pitcheo de Grandes Ligas. Ni los Dodgers ni los Indios del 2017 les ganaban” ¡Felicidades a los Toros de Tijuana desde el propietario, todos los ejecutivos, la gente de prensa, el mánager, los coches y los peloteros. ¡Buena esa, muchachones!…-o-o-o-o-o-“Tu corazón está muy bien, como el de un joven de 25 años, ahora la cara sí se te ha dañado mucho”… Mi cardiólogo.-NOTA.- Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota”, si entras en internet a “el deporte vuelve a unirnos”.Gracias a la vida, que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.