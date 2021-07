A los que apoyaron a Gerardo Vargas no les gustó nada que les diera apertura a Beltrán y Davizón

Lucha sorda. Un toma y daca sin tregua es lo que se vive en el interior del gabinete del alcalde Guillermo Billy Chapman luego de la medida que este dictó de cerrar los espacios públicos los fines de semana para controlar el repunte de casos de coronavirus. Resulta que sin querer queriendo el coordinador de Protección Civil, Salvador Lamphar, evidenció que el director general del Instituto Municipal del Deporte, Fernando “El Cochulito” Montiel, y el director de Inspección y Normatividad, Arturo Mendívil, andan en otro mundo. El primero ni se molestó en cabildear con los directivos de la Liga de Beisbol de la Clemente Grijalva para suspender los juegos el domingo pasado, mucho menos supervisar las condiciones en que se llevaban a cabo los juegos. Lamphar tuvo que llegar al estadio de Higuera de Zaragoza para clausurarlo porque lo que menos les interesaba a los directivos era cumplir con las medidas sanitarias. Asimismo, desalojó a la gente y comerciantes de la Plazuela 27 de Septiembre. Aquí quedó al descubierto que Inspección y Normatividad extendió permiso a los vendedores. Y pues eso le está costando a Lamphar que lo grillen y él y sus cercanos en revirar.

Unos corretean la liebre... A quienes apoyaron a Gerardo Vargas Landeros para que ganara las elecciones para alcalde de Ahome no les gustó nada la apertura que les dio al extesorero Jaime Beltrán y a la excandidata a síndica procuradora del Partido del Trabajo Guadalupe Davizón. Y es que ya se les hace que los va a incorporar al gabinete para dar la imagen de pluralidad, de cooptar a quienes apoyaron al excandidato del PT Domingo “Mingo” Vázquez. O sea, creen que Vargas Landeros los puede dejar abajo pese a que se la jugaron con él para favorecer a los que le dieron las contras. Con el encuentro con Beltrán y Davizón, Vargas parece que sale perdiendo, ya que nadie los ve apalancando el proyecto. Por el contrario, le restan. No los bajan de advenedizos y convencieron que traicionaron al excandidato petista.

Deslinde. Dicen que Mingo Vázquez se desmarcó de esa jugada de Beltrán y Davizón, quienes le fueron a “lambisconear” a Vargas Landeros para pertenecer a ese “gran equipo”, como lo ve ahora esta última. Lo que el promotor deportivo está dejando claro con propios y extraños es que ellos no son su cuota ante Vargas Landeros. La precisión no está demás porque hay versiones de que estos serían sus propuestas para lograr posiciones con Vargas Landeros.

Desconfianza. Con razón el excandidato petista mandó por un tubo a algunos de su equipo de campaña tras las elecciones del 6 de junio. Ya no confió en ellos. Se habla que cuando se trató de ver lo de la impugnación del resultado de la elección hizo a un lado su asesor jurídico y le dio para atrás a los abogados que les quiso poner el comisionado nacional del PT, Leobardo Alcántara. Contrató a un abogado externo que por lo visto resultó un fiasco porque en lugar de armar su propia impugnación decidió sumarse como tercero interesado a la impugnación del excandidato priista Marco Antonio Osuna Moreno, que ya se sabe cómo terminó. Y Mingo quedó volando.

Reedición. Los activistas del grupo Aquí No se autoengañan. El Juzgado Sexto de Distrito resolvió, en el caso del juicio de amparo del campo pesquero Paredones, dejar sin efecto la Manifestación del Impacto Ambiental de la planta de fertilizantes en Topo, pero no significa la cancelación de ese proyecto. Lo que determina es que se tiene que realizar la consulta indígena. Es lo mismo que se resolvió en el juicio del campo pesquero Lázaro Cárdenas. En realidad, corresponde a la Semarnat organizar y realizar la consulta, a lo que primero los de Aquí No exigían y que ahora extrañamente se oponen. No tienen lado.

