A morenistas no les preocupan las manchas del “Químico”

Pese al cúmulo de demandas que tiene el alcalde de Mazatlán, Guillermo Benítez Torres, a los miembros de Morena no les preocupa la situación y aseguran que no se verán afectados. ¿Seguirán confiados en arrasar nuevamente en las elecciones? Tienen que recordar que en la próxima jornada electoral, Andrés Manuel López Obrador no estará en las boletas, y tendrán que mover muy bien sus piezas. En Mazatlán, ni se diga, tienen que quitar ese mal sabor de boca que ha dejado el actual presidente, pues no ha hecho otra cosa más que viajar, comprar luminarias a una sola empresa y contratos millonarios, además de criticar e intimidar a los trabajadores de los medios de comunicación.

Estas vacaciones de verano serán sin duda las más trágicas para algunas familias que llegaron al puerto de Mazatlán a pasar días inolvidables, pero que regresaron con mucho pesar en sus corazones. Nos referimos al caso de los ahogados en las playas del puerto. Desde el pasado 10 de julio se han documentado cinco turistas que fallecieron por ahogamiento en el mar. Sin duda, por menos de esto, anteriores comandantes del Escuadrón Acuático de Seguridad Pública fueron relevados de sus cargos para poner a salvavidas más eficientes que pararan la racha de muertes. Se ha evidenciado que los visitantes son renuentes a acatar las recomendaciones e ingresan al mar en horario no permitido, pero para eso está la aplicación del Bando de Policía y Buen Gobierno, que parece que solo es letra muerta.

Morenistas tienen la mecha muy corta. Fue evidente el enojo de los diputados cuando se les cuestionó sobre las elecciones internas de Morena. El diputado federal Juan Torres, que ayer estuvo en Mazatlán, cuestionó a los reporteros, pues asegura que también pueden denunciar. Los periodistas le hicieron ver que solo cumplen con su labor de informar a la sociedad. Parece que no les queda claro que una conferencia de prensa, los que preguntan son los reporteros. Además, ellos son los que tienen que demandar las irregularidades de las elecciones de su propio partido. Es evidente que existe una desesperación por el rumbo del 2024, y todos son iguales, ya que están pensando en candidatearse. Estamos apenas en 2022 y ya promueven a Claudia Sheinbaum para la candidatura a la Presidencia de la República. Su principal argumento será el poder femenino. Criticaban al PRI y ahora ellos hacen lo mismo, siguen las mismas prácticas.

Llegó el tan anhelado camión recolector para Escuinapa, y con ello la esperanza de la población de que se mejore el servicio que en los últimos años ha sido pésimo y una de sus principales demandas. No importa la zona, en pleno centro de la ciudad, colonias populares y comunidades se observan grandes tumultos de basura a las afueras de las banquetas de miles de hogares que esperan la llegada de la unidad recolectora, que en ocasiones tarda hasta semanas para realizar su actividad. Esperemos que con la adquisición de los dos nuevos camiones, este servicio se mejore para el bien de los ciudadanos que habitan este municipio ubicado en los límites de Sinaloa y Nayarit, y con ello también beneficie la imagen urbana de Escuinapa.