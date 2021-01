A paso de tortuga el caso de Japama

Dos funcionarios de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome fueron turnados a la Unidad de Responsabilidades Administrativas del Órgano Interno de Control por su presunta responsabilidad en el quebranto millonario que salió a relucir en la auditoría.

Y hay otros, así como exfuncionarios, que podrían correr con la misma suerte una vez que se agoten las investigaciones que realiza el Órgano Interno de Control. Los dos turnados fue porque está muy clara su responsabilidad.

Lo extraño es que el titular del Órgano Interno de Control, Pável Castro Félix, señale que esos son funcionarios de la Japama. Si está acreditado que desviaron recursos por qué es que siguen muy campantes en la paramunicipal.

Y también si se revela que hay otros, es incomprensible que se les sostenga en sus puestos. No cabe el argumento de que porque no se han agotado las investigaciones y no hay una resolución firme.

Son empleados de confianza, por lo que se puede prescindir de sus servicios. La limpia debe de ser pareja.