A pesar de la escalada de la pandemia en Mazatlán continúa impulso de turismo

audima

La escalada de la pandemia. Ayer, la Secretaría de Salud, en su informe epidemiológico, notificó de mil 099 casos activos de Covid-19, solo en Mazatlán. Además, informó que la incidencia de casos sospechosos era de 482 pacientes bajo monitoreo médico. El aumento desmedido de contagios, sin embargo, responde a los lineamientos dictados por la federación para la contabilidad y reporte de los casos activos. Desde ayer se retoman como casos activos los pacientes que tienen hasta 14 días de haber presentado síntomas como los del Covid-19. Este cambio se refleja en el rubro de casos activos y total de recuperados. Hasta el miércoles pasado, la Secretaría de Salud tenía el reporte de 244 casos activos en Mazatlán y 529 sospechosos.

La gran pachanga. Y mientras la cuarta ola de contagios no da signos de disminuir mucho, en el puerto, los líderes de sectores se encuentran concentrados en la definir si el próximo mes habrá o no carnaval. El secretario de Desarrollo Económico Municipal y Pesca, Ricardo Velarde, se reunió ayer con representantes de los sectores turísticos para discutir el caso. El resultado no es ninguna respuesta:los representantes de los sectores se pronunciaron por que se realice la fiesta masiva. “La postura general fue un sí, en caso de que el semáforo epidemiológico se encuentre en verde, y con eventos acotados en caso de que aún esté en amarillo”, reportó el Ayuntamiento después de terminada la reunión privada. En ella estuvieron José Ramón Manguart, líder de la Asociación de Hoteles y Moteles Tres Islas; José Gámez, director operativo de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán; líderes del sector restaurantero y de servicios. Se estima que de no realizarse el carnaval, los hoteleros dejarían de percibir una derrama económica de al menos 600 millones de pesos.

Funcionario federal. Y a propósito de turismo, hoy estará en Mazatlán el titular de la Secretaría de Turismo Federal, Miguel Torruco Marqués. Entre otras cosas, viene a develar la placa de inauguración del ya popular plaza Liverpool, esa que el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres se empeñó en crear y que, dicha sea la verdad, ha resultado una de las zonas más visitadas en los recientes meses. No obstante, ojalá y Torruco Marqués se dé el tiempo de recorrer más tiempo ese paseo. Así se daría cuenta de las condiciones lamentables en las que se encuentran algunos de los monumentos artísticos debido a la falta de vigilancia y el oportunismo de los vándalos, quienes lo han aprovechado de la peor forma: el monumento de la Reina de los Mares permanece mutilada, sin un brazo ni el cupido que la complementaba y parte de su cola; a los delfines de La Continuidad de la Vida le han serruchado las aletas; no hay placas conmemorativas a lo largo del malecón porque, sencillamente, se las han robado. Una llamada de atención por parte del secretario quizá haría que el alcalde morenista al fin atienda este preocupante problema.

Lee más: En cinco días se acumulan 580 casos activos de Covid-19 en Mazatlán

Poca sensibilidad. Los organizadores de Bienestar Social, a cargo del pago de las pensiones universales en Mazatlán, también deberían de recibir un llamado de atención. Solo hay que platicar con los adultos mayores beneficiados para escuchar las quejas por la falta de información, las vueltas que les hacen dar y las largas esperas.