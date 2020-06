Pasmados. Desfondada su inventiva para más acciones en contra del coronavirus, el gobierno del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, en la práctica quedó pasmado. Chapman ya no tiene nada que presumir en el discurso de las medidas que pusieron en marcha para prevenir el virus. Para lucirse, que es lo que le encanta, Chapman se ufanaba de que eran de vanguardia. Ni tanto porque hoy Ahome se encuentra entre los cuatro principales municipios de Sinaloa con mayor incidencia de contagios y muertos, por lo que se coloca en rojo en el semáforo de la pandemia. Esto no le da al alcalde para dar la cara a los ahomenses.



Falsedad. Al gobierno del alcalde Chapman no le está vanagloriarse de que respeta a los periodistas. Ejemplos sobran de su intolerancia a las críticas y los ataques al ejercicio de la profesión. No solo eso, sino también a la cooptación, al control de algunos del gremio que se ufanan de estar en la nómina. Por eso muchos consideraron que el acto que promovió ayer el director de Comunicación de la comuna, Alfredo Padilla, es otro de hipocresía política a propósito del Día de la Libertad de Expresión.



A los cuatro vientos. Por una cosa u otra, los priistas son los que han tenido mayor protagonismo para ir en apoyo de los ahomenses en este tiempo del coronavirus. Y la dirigencia priista de Ahome no es de las que se queda con ella, para consumo interno, sino que lo publicita con toda intención para la capitulación política en el 2021. Eso lo hicieron con más ganas este fin de semana que vino el líder estatal del tricolor, Jesús Valdés, para encabezar las Jornadas vecinales en las sindicaturas del municipio. Eso por el lado de la dirigencia formal, pero también los aspirantes a la alcaldía, diputaciones locales y federal hacen lo propio para ganar adeptos a sus proyectos. O sea, están con todo.



El proyecto. En la lógica del proyecto de la 4T, el líder del grupo de Fuerza Bachomo de Morena, Lucio Tarín, centró su activismo en trabajar para conservar la diputación federal de Ahome con el fin de fortalecer el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es decir, quiere que López Obrador no pierda el apoyo en la Cámara de Diputados. Sin embargo, esa tarea algunos la están viendo en chino porque los ahomenses no han visto al actual diputado federal morenista Iván Ayala Bobadilla que los respalde. Además, el resultado y la forma de gobernar del alcalde Chapman no les favorece mucho.



Le comieron el mandado. Al que no le agradó mucho que el secretario del Ayuntamiento de El Fuerte, Leonel Vea, se haya aparecido en el acto de entrega de despensas adquiridas por el Congreso del Estado es al diputado local morenista Gildardo Leyva. Y más cuando circularon versiones de que Vea adjudicaba las despensas a la alcaldesa Nubia Ramos, lo que era falso, pero con la intención de hacer caravana con sombrero ajeno. Lo que pasa es que Leyva quería el escenario de la repartición de las despensas para él solo, para vanagloriarse con los fortenses porque el próximo año quiere ser candidato a la alcaldía. Lo mismo que el secretario Leonel Vea, de quien se habla tiene todo el apoyo de la alcaldesa Ramos.